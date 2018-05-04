HDP’nin seçim şarkısı paylaşıldı: Senle değişir

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 24 Haziran erken seçimleri için hazırladığı şarkı paylaşıldı. Partinin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan şarkıda, “Değişir hesaplar HDP’yle, değiştir gitsin bir günde” deniliyor. Şarkı, HDP'nin resmi Twitter hesabından "#YurttaşArkadaşDemirtaş” etiketi ile paylaşıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 18:31

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