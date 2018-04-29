1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler Taksim’de anıldı

1977 1 Mayıs’ında katledilen 35 kişi, sendika ve meslek örgütlerinin çağrısıyla Kazancı Yokuşu'nda anıldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) çağrısıyla, 1977 1 Mayıs’ında katledilen 35 kişi anıldı. Anmaya EMEP, HDP, ESP, TKP, TSİP, THK, BHH, Halkevleri, EHP, Devrimci Parti yöneticileri ve üyeleri de katıldı.

Taksim Meydanı’nda bulunan The Marmara Oteli önünde bir araya gelen kitle “1 Mayıs” pankartı açarak sloganlarla Kazancı Yokuşu’na yürüdü. Anmada 1977’de katledilen 35 kişi anısına saygı duruşunda bulunuldu ve öldükleri yere karanfil bırakıldı.

Anmada DİSK adına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu konuştu. Baskın seçim döneminde 1 Mayıs’a gidildiğini ifade eden Çerkezoğlu, “1 Mayıs bugünümüz, geleceğimiz ve emeğimizdir. Siyasal iktidar 1 Mayıs’ta milyonların buluşmasından korkmaktadır” dedi.

50’nin üstünde örgütün Maltepe'de olacağını dile getiren Çerkezoğlu, “Kutuplaşmadan ve gerilimden beslenen siyasal iktidara karşı milyonların buluştuğu demokrasi buluşmasına çevireceğiz 1 Mayıs’ı. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşacağız. İstanbul’da Maltepe ve Türkiye’nin her yanında meydanlara bekliyoruz. Siyasal iktidara, Başbakana ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyoruz. İşçiler, emekçiler, sanatçılar, aydınlar, kadınlar, gençler, akademisyenler 1 mayısı Taksim'de milyonlarla kutlamayı başaracaktır” şeklinde konuştu.

KATLİAM HÂLÂ AYDINLATILMADI

KESK Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik 77 katliamının hâlâ aydınlatılmadığına dikkat çekti. Bozgeyik, “Katiller açığa çıkarılıncaya kadar, adalet komisyonunun oluşturulup, suçluların cezalandırılması talebimizi bir kez daha söylüyoruz” dedi. 24 Haziran seçimlerine ilişkin de konuşan Bozgeyik, “İşçilerin emekçilerin yaşadığı birçok sorun varken baskın seçimle karşı karşıya kaldık. AKP-MHP blokuna karşı kamu emekçileri demokrasi ve barış için gerekli cevabı verecektir. Maltepe Meydanı’nda demokrasi güçleriyle barış ve adalet isteyenlerle orada olacağız. Tek adam tek parti rejimine karşı sesimizi güçlü biçimde ifade edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EN GENİŞ KATILIMLA MALTEPE’YE

TTB Genel Başkanı Raşit Tükel de şu ifadelerle Maltepe’ye çağrı yaptı: “Toplumsal muhalefet, demokrasi güçleri katliamlarla yılmadı. Baskıcı uygulamalara, savaşa, ayrımcılığa karşı mücadeleyi her zaman yükselttik. 1 Mayıs seçim öncesi önemini artırdı. Maltepe'de en geniş katılımla taleplerimizi güçlü şekilde haykırmamız gerekiyor.”

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz ise “Halkın yükselen sesini katliamlarla kesmek yöntemi hâlâ uygulanıyor. Katliamlarla yoldaşlarımızı, sevdiklerimizi alabirler ama insanca yaşama mücadelemizi elimizden alamayacaklar. Türkiye’nin tüm meydanlarında tek adam, tek parti rejiminine teslim olmayacağımızı haykıracağız. Fabrikalarımıza sahip çıkacağız” diye konuştu.

İstiklal Caddesi’nde 1 Mayıs bildirileri dağıtarak Şişhane’ye geçen kitle 1 Mayıs 1989’da ölen Mehmet Akif Dalcı’yı da öldürüldüğü yerde andı. 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de katledilen Hasan Albayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Levent de Kadıköy’de saat 14.30’da yapılan eylemle anıldı.

1 MAYIS 1977 KATLİAMI

1 Mayıs 1977’de 1 Mayıs’ı kutlamak için toplanan 500 bini aşkın kişinin üzerine keskin nişancılar tarafından açılan ateş sonucu 35 insan ölmüş, yüzlercesi yaralanmıştı. Failleri yakalanmayan olay hâlâ aydınlatılmadı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 14:28

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