Emek, barış ve demokrasi talepleriyle 1 Mayıs hazırlıkları sürüyor

İşçi ve emekçileri, yarın yurdun dört bir yanında OHAL ve sömürüye karşı emek, barış ve demokrasi için alanlara çıkacak. 1 Mayıs çalışmaları sona yaklaşırken, pek çok yerde gerçekleştirilen açıklama ve bildiri dağıtımlarıyla işçi ve emekçilere talepleriyle mitinglere katılım çağrıları sürüyor.

İstanbul Fatih'te 1 Mayıs Tertip Komitesi ortak bildiri dağıtımı yaparak emek ve demokrasi güçlerini 1 Mayıs'ta Maltepe’de gerçekleştirilecek mitinge çağırdı. Şehremini Saray Meydanı'ndan Kocamustafapaşa Meydanı'na kadar bildiri dağıtan emek ve demokrasi güçleri bileşenleri tüm Fatih halkını talepleriyle 1 Mayıs alanında olmaya çağırdı.

Bildiri dağıtımının ardından Kocamustafapaşa Meydanı'nda yapılan açıklama “OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmayacağız. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. 1 Mayıs 'ta Maltepe'deyiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 12:22

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