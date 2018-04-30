Emek, barış ve demokrasi talepleriyle 1 Mayıs hazırlıkları sürüyor
Yarın gerçekleştirilecek 1 Mayıs mitingleri öncesi yurdun dört bir yanından etkinlik ve çağrılar gelmeye devam ediyor.
İşçi ve emekçileri, yarın yurdun dört bir yanında OHAL ve sömürüye karşı emek, barış ve demokrasi için alanlara çıkacak. 1 Mayıs çalışmaları sona yaklaşırken, pek çok yerde gerçekleştirilen açıklama ve bildiri dağıtımlarıyla işçi ve emekçilere talepleriyle mitinglere katılım çağrıları sürüyor.
İstanbul Fatih'te 1 Mayıs Tertip Komitesi ortak bildiri dağıtımı yaparak emek ve demokrasi güçlerini 1 Mayıs'ta Maltepe’de gerçekleştirilecek mitinge çağırdı. Şehremini Saray Meydanı'ndan Kocamustafapaşa Meydanı'na kadar bildiri dağıtan emek ve demokrasi güçleri bileşenleri tüm Fatih halkını talepleriyle 1 Mayıs alanında olmaya çağırdı.
Bildiri dağıtımının ardından Kocamustafapaşa Meydanı'nda yapılan açıklama “OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmayacağız. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. 1 Mayıs 'ta Maltepe'deyiz” dedi. (HABER MERKEZİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 12:22
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