Baskılara, yasaklara ve OHAL’e karşı taleplerle 1 Mayıs’a

OHAL koşullarında, baskılar altında 1 Mayıs'a giden Gebze, 2018 1 Mayısını güçlü çekiyor. 1 Mayıs'ta taleplerin haykırılması için çağrı yapıldı.

Deniz ULUDAĞ

Gebze

Türkiye’nin dört bir yerinde büyük zorluklara, OHAL koşullarına, baskı ve yapılandırmalara rağmen bu yıl da 1 Mayıs büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu bölgelerden biri de işçi kenti olan Gebze. Yıllardan bu yana varlığın sürdüren Gebze Sendikalar Birliği’nin (GSB); siyasi parti ve kitle örgütleriyle beraber kutlayacağı 1 Mayıs’a binlerce işçi katılacak.

GSB, siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla 1 Mayıs toplantısı düzenlendi. Toplantıya Petrol-İş, Kristal-İş, Tek Gıda-İş, Tez Koop-İş, Çelik-İş ve Birleşik Metal-İş, Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Emekli Sen katıldı. toplantıya katılanlardan Birleşik Metal-İş genel merkezinin aldığı karar gereği Gebze’de 1 Mayıs’a katılmayacağını söyledi. Siyasi partilerden ise EMEP, CHP, HDP, SP ile Birleşik Haziran, BDSP, Darıca Emekçi Kültür Derneği temsilcileri de toplantıya katıldı.

Toplantıda baskılara, yasaklara, OHAL adı altında gerçekleştirilen dayatmalara rağmen 2018 1 Mayısını kitlesel ve coşkulu geçmesi gerektiğini dile getirildi. GSB adına konuşan Dönem Sözcüsü ve Petrol-İş Şube Başkanı Süleyman Akyüz, GSB’nin uzun yıllardır varlığını sürdürmesinin önemli bir örnek olduğunu söyledi. Böylesi birliklerin Türkiye’nin her ilinde ve ilçesinde hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Akyüz, “O zaman zaten birçok sorunu birlikte çözmeyi becerebileceğiz. 89’dan bu yana gelen bir birliktelik, bizim için çok önemli 30 yıldan beri devam ediyor. Bu birlikteliği bozmak için her türlü şeyi yaptılar ama biz yine de farklılıklarımızı bir yana atarak ortak paydalarımız içinde yaşatmaya devam ettik ve devam edeceğiz” dedi.

Konfederasyonların yine farklı bölgelere çağrı yaptığını anlatan Akyüz, şöyle devam etti: “Maalesef yine bir araya gelmeden nerdeyse aralarına 1000 kilometre koyarak kutlamaya çalışıyorlar. Konfederasyon farkını gözetmeksizin bu bölünmelere ve bölünmeleri sağlayan anlayışları kınıyorum. Hiç doğru bulmuyorum. İşçi sınıfının birlik beraberlik içinde olmaya ihtiyacı var dağılmaya farklı alanlarda olmaya ihtiyacı yoktur. Bunu önceki yıllarda gerçekleştirmiştik, çok daha büyüğünü emek platformu altında yapılmış idi. O yüzden biz emekçilerin mutlaka birleşmesinin ortak tavır ve hareket içerisinde olmasını istiyoruz.”

1 Mayıs’ta taleplerini duyuracaklarını ifade eden Akyüz, herkesin 1 Mayıs kutlamasına katılmaya çağırdı.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 22:01

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