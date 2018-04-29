Ankara'da 1 Mayıs yerellerde de kutlanacak

Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs mitingi öncesinde her yıl olduğu gibi ilçelerde ve sanayi havzalarında da yerel kutlamalar yapılacak.

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü Ankara'nın çeşitli ilçe ve sanayi merkezlerinde de kutlanacak. Başkentte emekçilerin 1 Mayıs adresi Tandoğan olacak. Sendika ve meslek odaları 1 Mayıs günü saat 12.00'de Hipodrom içinde toplanarak Tandoğan (Anadolu) Meydanı'na yürüyecek. Ancak Sincan, OSTİM, Mamak ve Batıkent gibi birçok yerde de sabah saatleri itibariyle 1 Mayıs kutlamaları yapılacak. Emekçiler yapacakları yerel kutlamaların ardından hep birlikte Ankara'daki ortak 1 Mayıs'a gidecek.

SANAYİ HAVZALARINDA 1 MAYIS

Fabrikaların yoğun olduğu Ankara'nın Sincan ilçesinde saat 10.00'da kutlama yapılacak. Lale Meydanı'nda yapılacak kutlamanın ardından Sincan İstasyonu'ndan banliyö treniyle toplanma yerine gelinecek. Ankara'nın bir diğer sanayi havzası olan OSTİM'de de işçiler 1 Mayıs için araya gelecekler. İşçiler saat 10.00'da OSTİM metrosu önünde yapacakları kutlamanın ardından ortak 1 Mayıs alanına hareket edecek. Yenimahalle'nin Batıkent semtinde de Metro önünde saat 10.45'de 1 Mayıs kutlaması yapılacak.

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MAMAK'TA FARKLI NOKTALARDAN OTOBÜS KALKACAK

Ankara'nın Mamak ilçesinde ise birçok noktadan kaldırılacak otobüslerle yerel 1 Mayıs örgütleniyor. Saat 9.30'da Metro Gros Market Önü, saat 9.35'da Tercih Mağazası önü, saat 9.40'da Açıkalın İlkokulu önü, saat 9.45'da Çağdaş Market karşışsı ve saat 9.50'da Hacı Bektaş Veli (Tek Mezar) Parkı önünden kaldırılacak otobüslerle Tuzlulçayır Meydana gidilecek. Burada saat 10.00'da yapılacak 1 Mayıs kutlamasının ardından Hipodrom içindeki toplanma alanına hareket edilecek.

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ODTÜ'DE BİR GÜN ÖNCE

ODTÜ'de ise bir gün öncesinde 1 Mayıs kutlaması organize edildi. ODTÜ Kampüsü'nde bulunan öğrenciler, akademisyenler ve işçiler, 30 Nisan saat 12.00'de Fizik önünde toplanacak. Yapılan 1 Mayıs'ta Tandoğan'da düzenlenecek 1 Mayıs mitingine de çağrı yapılacak.

KEÇİÖREN'DE BİLDİRİLERLE 1 MAYIS'A ÇAĞIRDILAR

Keçiören'de bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri ise yaptıkları açıklama ve dağıttıkları bildirilerle halkı 1 Mayıs'a davet etti. Yapılan açıklamada konuşan Eğitim Sen Ankara 3 No'lu Şube Sekreteri Cemal Erdoğan, “Gücünü bizi bölmekten alanların dayattığı sömürü yoksulluk ve baskıya karşı bu ülkede emeğiyle yaşayanların çoğunluğu işçiler, kamu çalışanları, mimar ve mühendisler, hekimler, emekliler, emek, barış, demokrasi, özgürlük, eşitlik, laiklik ve halkların kardeşliğini savunanlar 1 Mayıs Meydanı'nda buluşacak” denildi.

(Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 17:42

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