    • Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs ablukası

    1 Mayıs öncesi eylemlere izin verilmeyen Taksim Meydanı yine polis ablukasına alındı.

    30 Nisan 2018 09:42

    1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası  Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde eylemlere izin verilmeyen Taksim Meydanı yine polis ablukasına alındı. Polisler, gece saatlerinde Taksim Meydanı’nda bulunan heykeli bariyerlerle çevirdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlarla demir bariyerler taşındı. Taksim'in farklı noktalarına önceki günlerde getirilip bırakılan bariyerler, güvenlik önlemleri kapsamında meydanın çevresine gece saatlerinden itibaren yerleştirilmeye başlandı. (AA)

    CIPOML: Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için 1 Mayıs’a!

    1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler Taksim’de anıldı

    Kartal'da yerel 1 Mayıs kutlaması yapıldı

    Esenyurt'ta ortak ve yerel 1 Mayıs kutlaması

    Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 10:05
    www.evrensel.net