Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 10:05
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs ablukası
1 Mayıs öncesi eylemlere izin verilmeyen Taksim Meydanı yine polis ablukasına alındı.
1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde eylemlere izin verilmeyen Taksim Meydanı yine polis ablukasına alındı. Polisler, gece saatlerinde Taksim Meydanı’nda bulunan heykeli bariyerlerle çevirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlarla demir bariyerler taşındı. Taksim'in farklı noktalarına önceki günlerde getirilip bırakılan bariyerler, güvenlik önlemleri kapsamında meydanın çevresine gece saatlerinden itibaren yerleştirilmeye başlandı. (AA)
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