    • Kartal'da yerel 1 Mayıs kutlaması yapıldı

    Kartal da Emek ve Demokrasi Güçleri yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Maltepe'deki 1 Mayıs mitingine çağrı yapıldı.

    29 Nisan 2018 19:35

    Kartal da Emek ve Demokrasi Güçleri yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Etkinlik Ahmet Şimşek Koleji önünden yürüyüş ile başladı. Yürüyüş alkışlar ve sloganlar marşlar eşliğinde devam etti. Faşizme karşı omuz omuza, yaşasın 1 Mayıs,  biji yek gulan sloganları hep birlikte atıldı.

    Yürüyüşün ardından Kartal meydanına gelen emek ve demokrasi güçleri ortak basın metnini okudu. Kartallı şair ve yazarların katıldığı 1 Mayıs etkinliğine şiirler okunarak devam edildi. Ardından 1 Mayıs temalı Kartallı ressamların açtığı sergideki resimler Kartal halkı tarafından gezildi.

    Etkinlik halaylar ile son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

    Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 19:53
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