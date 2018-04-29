Kartal'da yerel 1 Mayıs kutlaması yapıldı

Kartal da Emek ve Demokrasi Güçleri yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Etkinlik Ahmet Şimşek Koleji önünden yürüyüş ile başladı. Yürüyüş alkışlar ve sloganlar marşlar eşliğinde devam etti. Faşizme karşı omuz omuza, yaşasın 1 Mayıs, biji yek gulan sloganları hep birlikte atıldı.

Yürüyüşün ardından Kartal meydanına gelen emek ve demokrasi güçleri ortak basın metnini okudu. Kartallı şair ve yazarların katıldığı 1 Mayıs etkinliğine şiirler okunarak devam edildi. Ardından 1 Mayıs temalı Kartallı ressamların açtığı sergideki resimler Kartal halkı tarafından gezildi.

Etkinlik halaylar ile son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 19:53

www.evrensel.net