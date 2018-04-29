İzmir’de 1 Mayıs işyerlerinde kutlamalarla başlayacak

İzmir’de 1 Mayıs kutlamalarına sabah ilçe meydanlarında ve işyerlerinde başlanacak. Ardından işçi ve emekçiler Gündoğdu Meydanı’ndaki mitinge geçecek.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs için sendikalar, odalar ve kitle örgütlerinin hazırlıkları artık son aşamada. İzmir’de geçmiş yıllarda olduğu gibi yine tek ve kitlesel bir miting yapılacak.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Pazartesi sabahı vardiya öncesinde İZENERJİ bünyesine geçen temizlik işçileri ile bir araya gelecek. Ayrıca Dokuz Eylül Hastanesinde örgütlü Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile Tez Koop-İş Sendikası öğle arasında bahçede ortak kutlama yapacak.

İzmir'de 1 Mayıs için ücretsiz ulaşım çağrısı

İLK KUTLAMALAR İLÇE MEYDANLARINDA

1 Mayıs günü kutlamalar ise ilçe meydanlarında başlayacak. İlçelerdeki kutlamaların ardından Gündoğdu Meydanı’na geçilecek. Aliağa’daki kutlamaların merkezi Demokrasi Meydanı olacak. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformunu oluşturan Petrol-İş, Liman-İş, Genel-İş, Eğitim Sen ve Emekli Sen’in ortak yapacağı kutlama 09.30’da başlayacak.

Çiğli’de ise DERİTEKS, Genel-İş İlçe Temsilciliği, Birleşik Metal-İş Sendikası Schneider Elektrik Temsilciliği, CHP ve EMEP’in yapacağı ortak kutlama saat 10.00’da belediye binası önünde olacak. Karşıyaka’da da Eğitim Sen, CHP, EMEP, BHH ve Yamanlar Alevi Derneğinin çağrısıyla saat 10.00’da belediye binası önünde başlayacak yürüyüş vapur iskelesinde sonlanacak.

Bornova Meydanı’nda, saat 10.30’da Genel-İş, Eğitim Sen, Emekli Sen, CHP, HDP ve EMEP’in çağrısıyla başlayacak olan yürüyüş metroya kadar sürecek. Buca’da da saat 10.00’da yine Genel-İş, Eğitim Sen, CHP, EMEP, Pir Sultan Abdal Derneği ve BEKEV üyelerinin katılımı ile belediye önünde kutlama yapılacak. Narlıdere’de Emek ve Demokrasi Platformunun çağrısıyla yapılacak kutlamanın adresi Metin Göktepe Parkı olacak. Toplanma saati 10.00. Torbalı’da da Eğitim Sen üyeleri 09.45’de belediye önünde toplanacak.

4 KOLDAN GÜNDOĞDU’YA YÜRÜNECEK

Gündoğdu Meydanı’ndaki miting için 4 ayrı noktada sendikalar, odalar, siyasi partiler ve kitle örgütleri toplanacak. Türk-İş Alsancak liman girişinde, DİSK, KESK ve BHH Konak’ta, TMMOB, İzmir Tabip Odası, EMEP ve HDP Cumhuriyet Meydanı’nda, CHP ise Montro Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe geçecek. Alana ilk olarak sendikalar, ardından odalar ve daha sonra da partiler ve kitle örgütleri girecek.

Saat 13.00’de başlayacak programda ortak metin okunacak. Konuşmaların ardından Bandista konser verecek. (İzmir/EVRENSEL)

Karşıyaka ve Balçova İZSU binalarında 1 Mayıs çağrısı

Bornova’da kadınlar 1 Mayıs'a çağrıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 16:17

www.evrensel.net