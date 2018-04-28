Karşıyaka ve Balçova İZSU binalarında 1 Mayıs çağrısı

Karşıyaka ve Balçova'daki İZSU binalarında işçi ve memurlar 1 Mayıs'a çağrı yaptı.

1 Mayıs etkinleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iş yerlerinde 1 Mayıs'a katılım çağrısı sürüyor. Karşıyaka İZSU ve Balçova İZSU hizmet binasında işçiler ve kamu emekçileri birlikte açıklama yapıp ve 1 Mayıs ile ilgili sinevizyon gösterimi yaptılar.

Karşıyaka İZSU hizmet binasında yapılan açıklamada işçiler, OHAL’in grevleri yasaklamak için kullanıldığını ve emekçilerin haklarının bir bir gasbediliğini dile getirdi. Savaş ve ekonomini politikaları ile her geçen gün daha da yoksullaştırıldıklarını ifade eden işçiler KHK''yle getirilen kadro vaadinin içinin boş çıktığını da belirtti.



Kamu emekçileri de artık OHAL'le yönetilmek istemediklerini ve çıkarılan KHK'lerle iş güvencelerinin kaldırılmak istendiğini dile getirdi. Daha sonrasında İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin hazırlamış olduğu ortak metin okunarak Salı günü Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs Mitingi'ne çağrı yapıldı.



Açıklama “İşçi Memur El Ele 1 Mayıs'ta Alanlara”, “Birleşe Birleşe Kazanacağız” ve “Zafer Birleşen Emekçinin Olacak” sloganları basın açıklaması bitirildi.

BALÇOVA

Balçova İZSU hizmet binasında ise işçiler ve kamu emekçileri, 1 Mayıs'ın tarihi önemini anlatan bir sinevizyon gösterisi izlediler. Sinevizyon sonrasında güvenceli iş ve güvenceli gelecek, toplu sözleşme talepleri ve insanca yaşanacak bir ücret için 1 Mayıs'ta alanlara çıkma çağrısı yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 10:51

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