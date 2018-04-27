Bornova’da kadınlar 1 Mayıs'a çağrıldı

İzmir Bornova'da Emek Partisi üyeleri, Evka-3 semt pazar yerinde 1 Mayıs bildirileri dağıtarak kadınları alanlara çağırdı.

1 Mayıs çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mahallelerde, özellikle halkın yoğun olduğu yerleşim alanlarında 1 Mayıs çalışması, 24 Haziran seçimlerine dair sohbetlerle birleşiyor. Çağrılarda 16 yıllık AKP iktidarının yarattığı tahribat teşhir ediliyor.

İzmir Bornova’da Emek Partililer, Evka-3 semt pazar yerinde halka bildiri dağıttı. Halkın ve esnafın ilgisinin yoğun olduğu bildiri dağıtımında kadınlar, 1 Mayıs’a çağrıldı. “Kadınlar 1 Mayıs’ta Alanlara “ başlıklı bildiride, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve çocuk istismarı vurgusu yapılırken, bildiride “Geçtiğimiz Şubat ayında sadece 48 kadın cinayeti işlendi. 2017 yılında 409 kadın öldürüldü. Çocuk istismarı son 10 yılda yüzde 700 artmış durumda” denildi.

Esnafla yapılan sohbetlerde ise ekonominin pazara yansıdığı dikkati çekti. Pazar esnafı, pahalılıktan dert yanarken, alışverişin azalmasından, fiyatların el yakmasından dert yandı.

Bildiri dağıtımında OHAL’e ve savaşa karşı 1 Mayıs’a katılım çağrısı yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 11:23

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