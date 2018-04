İzmir'de 1 Mayıs için ücretsiz ulaşım çağrısı

1 Mayıs öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ücretsiz ulaşım çağrısı yapıldı.

İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri yaptıkları açıklama ile 1 Mayıs 2018 Salı günü İzmir’de ulaşımın ücretsiz olmasını talep etti.

Yapılan açıklamada “Sürekli hale gelen OHAL rejimiyle her türlü baskı politikalarının uygulandığı, on binlerce kamu çalışanının işinden, aşından edildiği, yasa tanımazlığın doruk noktaya eriştiği, içeride ve dışarıda savaş çığlıklarının atıldığı, işçi cinayetlerinin rutin hale geldiği, sömürünün her türlüsünün normalleştirildiği, doğa talanının ülkeyi yaşanmaz kılmaya doğru ilerlediği, kadına yönelik şiddetin doruğa çıktığı, ekonominin çöküş sinyalleri verdiği ve baskın bir seçimle bu düzenin devamı konusunda her türlü hilenin meşru hale getirilmeye çalışıldığı bugünlerde 1 Mayıs Uluslararası İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü karşılamaya hazırlanıyoruz” denildi.

Bu seneki 1 Mayıs'ın önemine değinilen açıklama şöyle sürdürüldü: “Karanlık tablonun ortadan kalkması, emek ve demokrasi eksenli taleplerin dile getirilmesi amacıyla ve İzmir’de yüz binlerce emekçinin aydınlık bir geleceğe dair umutlarını yeşertmek adına 1 Mayıs alanlarının doldurulması bu yıl her zamankinden çok daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle 1 Mayıs 2018 Salı günü İzmir içinde tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olmasını talep ediyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz.”

Açıklama İzmirlileri “emek, ülke, gelecek için 1 Mayıs'ta saat 13:00’te Gündoğdu Meydanı'nda buluşmaya” davet edilerek bitirildi. (İzmir/EVRENSEL)

27 Nisan 2018

