Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu kaya'nın haberine göre, Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 18:17

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