Çiftlik Bank önergeleri AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildi

CHP ve HDP'nin Çiflik Bank'taki yolsuzluğun araştırılması talebiyle verdiği önergeler AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

CHP ve HDP’nin Çiftlik Bank’taki yolsuzluğun araştırılması talebiyle verdiği araştırma önergeleri AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Karara tepki gösteren CHP'li Erkan Aydın "Ortak mısınız" derken; HDP'li Müslüm Doğan ise "Hükümet, bu projenin ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 80 bin kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank vurgununun incelenmesine dair önergenin AKP oylarıyla reddedilmesine Twitter hesabından tepki gösteren Erkan Aydın, "AKP tosuna sahip çıktı, verdiğim önergeyi ret etti. Ortak mısınız birader???” ifadelerini kullandı.

Partisinin verdiği önerge üzerine söz alan HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan da 25 Aralık 2017’de de araştırma önergesi verdiklerini hatırlattı. Doğan, “Konunun hassasiyeti belirtilmişti ancak bakanlık konuya o kadar alakasız, ilgisiz davrandı ki verdiği cevap 20 Şubat’ta geldi. 2 satırdan oluşan bir cevap. Hiçbir kıymeti harbiyesi de yok; araştırma yapılmamış, ne yapıldığı, ne edildiği konusunda hiçbir bilgi verilmemiş” dedi.

Hükümetin Çiftlik Bank olayından sorumlu olduğunu söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

“Hükümet, bu projenin ortağıdır, bunu açıkça ifade ediyorum. Ortağı olmasa, bürokrasisi olmasa, siyasi ilgisi olmasa bu sahtekarlık ortaya çıkartılırdı. Hükümet uyuyor, bakanlık uyuyor, bürokrasi uyuyor. Bunun bir nedeni var mı? Var. O zaman bu projeye ortaksınız, çok üzülerek söylüyorum, ortak değilseniz gelin araştıralım birlikte, bu konu nereye gitmişse.”

Çiftlik Bank’ın SPK raporlarından yer alan Kıbrıs bağlantılarını Başbakan Binali Yıldırım’a verdiği soru önergesiyle TBMM’ye taşıyan CHP'li Erkan Aydın, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltmişti:

"♦ 5411 Sayı Bankacılık Kanunu’nda bankacılık faaliyetleri için yerine getirilmesi gereken mevzuat ayrıntılı bir şekilde sıralanmıştır. Buna rağmen bankacılık faaliyetiyle hiçbir ilgisi olmayan şirketin (Çiftlik Bank) –mecazi de olsa- banka sıfatını taşımasına nasıl izin verilmiştir?

♦ Söz konusu şirket ‘Banka’ sıfatını taşıyarak, faaliyetlerinin devlet garantisinde olduğu şeklinde bir algı oluşturmuştur. SPK raporlarına rağmen bunun neden önüne geçilememiştir?

♦ SPK raporlarında, toplanan paraların bir kısmının yatırıldığı ‘Kıbrıs Bankaları’ ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kastedilmektedir. KKTC’ye yapılan havale yurt içi işlem olarak tanımlanmıştır?

♦ Eğer havale yurt içi işlem gördüyse Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) neden zamanında soruşturma yapmamıştır? Para akışı neden tespit edilememiştir?

♦ Şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın şirketin merkezinin KKTC’ye kurduğu söylenmektedir. Aydın KKTC Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesi’nden izin almış mıdır?

♦ KKTC makamlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş midir?

♦ KKTC vatandaşlığı taşıyan ortakları var mıdır?

♦ Bu konuların aydınlanması için KKTC hükümetiyle bir çalışmanız var mıdır?

♦ RTÜK mevzuatında radyo ve televizyon yayınlarında yer alacak reklamların içeriği ve niteliği açıkça belirtilmektedir. Buradaki esas kriter tüketici haklarıdır. Söz konusu şirket hakkında çok sayıda şaibe varken RTÜK Çiftlik Bank’ın reklamlarına nasıl izin vermiştir?

♦ Şirketin sahibi olarak bilinen Mehmet Aydın hakkında çok sayıda iddia var iken, bu kişiye yurtdışı çıkış izni verilmiştir? Yurtdışına kaçışı neden engellenememiştir?

♦ Şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın mal varlıkları ne kadar tutarındadır? El konulan mal varlıkları borçlulara tanzim edilecek midir?

♦ Çiftlik Bank organizasyonu tek kişi tarafından mı tasarlanmış, uygulanmıştır? Bu kişinin arkasında başka isimler bulunmakta mıdır?” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 19:02

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