Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül'ün dikkat çeken görüşmesi

Erken seçimde cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Abdullah Gül'ün dün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğü belirtildi.

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile buluştu.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre görüşme dün adı erken seçimde cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Abdullah Gül'ün daveti üzerine gerçekleşti ve yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynaklar, iki ismin geçmişte birlikte çalıştığı için zaman zaman bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Ancak görüşmenin seçim atmosferinde, muhalefetin de ortak aday arayışı sürerken gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Gül'ün aday olacağı yönündeki iddialar hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Başbakan Binali Yıldırım'a sorulmuş, iki isim de bu sorunun Gül'e yöneltilmesi gerektiğini söylemişti.

Gül, yarın sabah Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. Saadet Partisinin Gül'ün adaylığını desteklediği, bu konuda CHP'yle görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 11:54

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