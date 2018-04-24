'CHP, Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor' iddiası

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, CHP'nin, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak baktığını iddia etti.

Erken seçimin 24 Haziran'da yapılması kararıyla beraber cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı konusunda da spekülasyonlar sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) de dahil olduğu ittifak senaryoları kapsamında adı öne çıkan isimlerden biri eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Saadet Partisi (SP) ile birlikte CHP'nin de Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklediği iddia edildi.

DHA'nın haberine göre Abdullah Gül konusunda, Kayseri'deki aile yakınları sessizliklerini koruyor. SP'nin -haberde adı verilmeyen- Kayseri'deki etkili bir ismi, ''CHP ile SP, Sayın Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel Başkan Yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Meral Hanım ortak adaylık konusunda ikna olmadı'' dedi.

Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan isminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir. Ancak şu anda Meral Hanım cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah Bey'in adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey'in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da 'Evet' derse, ortak adaylık konusunda Sayın Gül ikna olur" diye konuştu.

Bu gelişmeler olurken, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'deki dünürü, Refah Partisi eski milletvekili Şaban Bayrak ile halen bir iş gezisi için yurt dışında bulunan kardeşi Macit Gül, İstanbul'da bulunan Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, gelişmeleri medyadan izlediklerini söyledi.

AKŞENER: GÜL İÇİN ÇEKİL DERLERSE ÇEKİLMEM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" dediği bildirilmişti.

CHP-SP GÖRÜŞMESİNDE 'ORTAK ADAY HAFTA SONUNA DOĞRU ORTAYA ÇIKAR' DENİLDİ

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Karamollaoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Ülkemizin geleceğiyle ilgili birtakım konularda dirsek temasına, iş birliğine ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu konudaki çalışmalarımız inşallah bu hafta içinde neticelenir diye umut ediyorum" dedi. Gazetecilerin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adını vererek yaptığı "Ortak aday gündeme geldi mi" sorusuna ise Karamollaoğlu, "Bunların cevabı inşallah hafta sonuna doğru ortaya çıkar" yanıtını vermişti.

Akşener: Gül için çekil derlerse çekilmem

ERDOĞAN'DAN GÜL YANITI: ONA SORUN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda "Abdullah Gül'ün aday olacak mı" sorusuna "Bunu ona sorun" yanıtını vermişti.

'ANKETİ GÖRÜNCE ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ' İDDİASI

Yeni Çağ Yazarı ve Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, konuya dair yazdığı yazıda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, ANAR’ın seçim anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçileceğini görmesi üzerine adaylıktan vazgeçtiğini öne sürmüştü. (HABER MERKEZİ)

'CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Büyükerşen ya da İnce' iddiası

CHP-SP görüşmesi: 'İş birliğine ihtiyacımız var'

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 10:50

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