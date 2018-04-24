Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinde 'Gül' gündemi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmede Abdullah Gül'ün isminin gündeme geldiği bildirildi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre Karamollaoğlu, “Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün etrafında birleşme imkanı bulunursa seçimi kazanma noktasına gelebiliriz” görüşünü savundu. Buna karşılık Akşener, adaylık yönündeki tavrını sürdürdü ve “İYİ Parti’nin adayı bellidir” dedi. Akşener'in “Milletvekilliği seçiminde ittifaka sıcak baktıkları” mesajını verdiği de belirtildi.

AKŞENER: TUZAKLARIN AŞILMASINDA DESTEK OLDULAR

İkili, görüşmesinin ardından birlikte basının karşısına geçti. Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in aktardığına göre, görüşmede son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyleyen Akşener şu açıklamayı yaptı:

“Bugün İYİ Parti’ye kurulan hilelerin, tuzakların aşılmasında Sayın Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarının yaptıklarını biz yakınen biliyoruz ve kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İyi Parti olarak seçimlere giderken tuzak kovma masası organize etmeyi düşünüyoruz. Bir kadın olarak kendilerini çok güçlü kabul edenleri mertçe bir seçim yapmaya davet ettiğimizi de söylemek isterim.”

KARAMOLLAOĞLU: ZOR BİR DÖNEMİ BAŞARIYLA ATLATTILAR

Karamollaoğlu ise şunları söyledi: “İYİ Parti kakikaten zor bir dönemden geçti ve bu zor dönemi başarıyla atlattılar. Detaylarda farklı yaklaşımlar olabilir ama İnşallah seçimlerde iyi neticeler alacağız. Ülkemizin geleceği bu seçimlerle belirlenecek. İttifaklara ihtiyacımız var. Bunu kutuplaşma, kamplaşma olarak görmüyorum. İnşallah kendileriyle bu hafta sonuna doğru gelişmeleri bir kez daha neticelendirmeye çalışırız.”

Akşener soru almayacağını söyledi. Gazetecilerin ısrarlı Gül sorularına Karamollaoğlu, “Kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur.

Görüşlerimiz inşallah hafta sonunda netleşir” yanıtını verdi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 17:25

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