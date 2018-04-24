Akşener: Gül için çekil derlerse çekilmem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bana Abdullah Gül için çekil derlerse çekilmem. Herkes kendi adayı ile çıksın' dediği belirtildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” açıklaması yaptı.

Hürriyet’in yansıttığı habere göre FOX TV’de Çalar Saat programıyla ekranlara gelen Gazeteci İsmail Küçükkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le telefonda yaptığı görüşmeyi aktardı.

Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

Küçükkaya, Akşener'in “Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” dediğini aktardı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 09:54

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