'CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Büyükerşen ya da İnce' iddiası

CHP’nin cumhurbaşkanlığı için Yılmaz Büyükerşen ya da Muharrem İnce’yi aday göstereceği iddia edildi.

CHP’nin cumhurbaşkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ya da CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi aday göstereceği öne sürüldü.

FOX TV’nin ‘CHP’deki güvenlik kaynaklar’a dayandırdığı haberine göre adaylık için Büyükerşen ve İnce’nin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve eski CHP il başkanı Murat Yalçın’ın da adı geçiyordu.

Dört ismin ikiye indiği öne sürüldü ve Büyükerşen ve İnce’nin isminin ön plana çıktığı iddia edildi. (HABER MERKEZİ)

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