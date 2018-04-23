CHP-SP görüşmesi: 'İş birliğine ihtiyacımız var'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezinde görüştü.

Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu birlike basın mensuplarının karşısına geçti.

KARAMOLLAOĞLU: İYİ PARTİ'YE DESTEK DEMOKRASİYE KATKI

İktidarın bir panik havasında seçime gitme kararı aldığını söyleyen Karamollaoğlu, CHP'nin İyi Parti'ye 15 milletvekili vererek demokrasiye katkı yaptığını belirtti.

Karamollaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili birtakım konularda dirsek temasına, iş birliğine ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu konudaki çalışmalarımız inşallah bu hafta içinde neticelenir diye umut ediyorum."

KILIÇDAROĞLU: SORUN TÜRKİYE SORUNU

Kılıçdaroğlu ise verimli bir toplantı yaptıklarını ifade ederek "İnşallah 25 Haziran'a gülen bir Türkiye'yle uyanacağız" dedi. İyi Parti'ye verdikleri desteği açıklayan Kılıçdaroğlu, "Gücü elinde bulunduran bir siyasal iktidarın bir partiyi seçime sokmaması için özel çaba harcaması bizim içimize sindireceğimiz bir konu değildir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Sorun parti sorunu değil Türkiye sorunudur" vurgusu yaptı.

ORTAK ADAY YANITI

Gazetecilerin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adını vererek yaptığı "Ortak aday gündeme geldi mi" sorusuna Karamollaoğlu, "Bunların cevabı inşallah hafta sonuna doğru ortaya çıkar" dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 12:56

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