Trakya’da 10 bin çorap işçisi işsiz kalma korkusu yaşıyor

Çorap sektörünün önemli fabrikaları Beks Çorap, Altın İplik, Penti ve Bony Çorap’ta üretimin her senekinden daha az olması nedeniyle işçiler kaygılı.

Tuncay SAĞIROĞLU

Çerkezköy

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerközköy ilçelerinde kurulu çorap fabrikalarında yaşanan durgunluk, işçiler arasında işsizlik endişesini büyütüyor. Çorap sektörünün önemli fabrikaları Beks Çorap, Altın İplik, Penti Çorap ve Bony Çorap’ta üretim her senekinden daha az. Kimilerinde ise durma noktasına gelmiş. Üretimlerinin büyük kısmını uluslararası firmalara yapan bu fabrikalardaki durgunluk, çoğunlukla asgari ücretle çalışan on bine yakın işçiyi ilgilendiriyor.

Bu fabrikalardan Çerkezköy OSB’de bulunan Bony Çorap, durgunluğu en ağır yaşayan fabrikalardan. 1300’e yakın işçinin çalıştığı fabrikada, bölümlerde makinelerin çoğu hiç açılmıyor. Patron durgunluk nedeniyle işçilere senelik izinlerini kullandırılırken, izni olmayan işçiler ise ücretsiz izne gönderiliyor. İşçilerin üçte biri senelik iznini doldurmuş durumda.

BU NASIL BÜYÜME MAKİNELER ÇALIŞMIYOR!

Gelecekte nelerle karşılaşacağını bilmeyen Bony Çorap işçileri, kendilerine hiçbir açıklama yapılmaması nedeniyle belirsizliğin daha da büyüdüğünü söylüyor. “Şimdilik izin kullandırıyorlar” diyen Bony Çorap’ta çalışan bir işçi şöyle devam ediyor: “Bize hiçbir açıklama yapmıyorlar. Ne olacağını bilmiyoruz. Eğer işler bu şekilde devam ederse işten atmalar başlayabilir. Hükümet büyümeden bahsediyor. Bu nasıl büyüme? Fabrikalar çalışmıyor. Makineler duruyor. İşçiler izne ayrılıyor.”

Aldıkları asgari ücreti de kaybetme kaygısı yaşayan işçiler, “Zaten geçinemiyorduk. Şimdi yoksulluğun dibini göreceğiz” diyor. İşler yoğun olduğu dönemlerde sürekli fazla mesaiye kalarak ay sonunu getirebilen işçiler, aynı zamanda ek iş de yapıyor. Örneğin bir işçi iş bittikten sonra iki apartmanın kaloriferlerine bakarak ek gelir elde etmeye çalışıyor. Nerede ise kredi ve kredi kartı borcu olmayan işçinin olmadığı Bony Çorap’ta, fazla mesai bir yana normal mesainin bile tehlikeye girmesi nedeniyle tüm işçiler arayış içinde.

‘BEN DE ÇALIŞMASAM AÇ KALIRIZ’

Fabrikada işçilerin çoğunu kadın işçiler oluşturuyor. Yaşanan süreçten kadın işçiler daha büyük tedirginlik yaşıyor. Yıllardır Bony Çorap’ta çalışan bir kadın işçi, “Çalışmaya önce eve katkım olsun diye başladım. Ama zaman ilerledikçe büyüyen masrafları karşılayamaz olduk. Çocuklar büyüyüp okula başladı. Masrafları da büyüdü. Krediye girdik, borç büyüdü. Eşimin aldığı borçlara bile yetmiyor. Ben de çalışmasam aç kalırız. Eğer işsiz kalırsam bundan sonra iş de bulamayız. Bu yaşta, kadınların iş bulması erkeklere göre daha zor” diyerek kadın işçilerin durumunu anlatıyor.

ÖZ İPLİK-İŞ ORTADA YOK

HAK-İŞ’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası Bony Çorap’ta geçen sene örgütlendi. Patron yetkiye itiraz etmediği halde geçen sürede henüz sözleşme imzalamadı. Süreçle ilgili işçilere yapılan bir açıklama da yok. Öz İplik-İş Sendikası yöneticilerinin yaşanan bu duruma rağmen ortada görünmemesi işçilerin tepkisini çekiyor. Üye olmadan önce sendikacıların fabrikanın önünden hiç ayrılmadığına dikkat çeken işçiler, “O zamanlar biz işçiler kıymetliydik. Biz de her şeyi göze alarak sendikaya üye olduk. Şimdi ise hiç ortalıkta görünmüyorlar” diyor.

BÜTÜN İŞÇİLER 1 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMALI

Yaptığımız görüşmede işçilere 1 Mayıs’ı da sorduk. 1 Mayıs’ın fabrikada çok konuşulmadığını belirten işçiler “Bony’de daha çok işçiler yaşadıkları sorunları, geçim sıkıntısını, işsizlik kaygılarını konuşuyor” dedi. Bu sorunların çözümü için 1 Mayıs’a katılıp katılmayacaklarını sorduğumuz işçiler, “Aslında bütün işçiler 1 Mayıs’ta sokağa çıksa bunlar olmaz. Hep işçinin sırtına biniyorlar. Biz de bu yükü bir yere kadar taşıyabiliriz. Artık mecalimiz kalmadı” diye konuştular.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 21:54

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