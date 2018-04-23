Ertuğrul Kürkçü: Sandıkları savunmak için önlem almalıyız

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü AKP-MHP ittifakının aldığı 24 Haziran erken seçimi değerlendirdi.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü erken seçimde en önemli konunu seçim güvenliği olduğu söyledi. OHAL koşullarında seçime gidildiğini, seçim yasasının hile ve tuzaklarla dolu olduğunu ifade eden Kürkçü, sandıkları korumanın ve seçim güvenliği için önlem almanın önemine vurgu yaptı.

24 Haziran’da yapılacak seçimin dayatma ve bir meydan okuma olduğunu belirten Kürkçü, “Bu meydan okumayı kabul ediyoruz. Fakat bu meydan okumada bir tarafın iki eli arkadan bağlanmış, tek ayak üzerinde mücadele etmeye mecbur bırakılmış. Diğer taraf ise üzerine zırh geçirmiş ve elinde silah var. Bu konumda bulunan iki tarafın savaşıdır. Ama ikisi arasında çok önemli bir fark var. Tek ayak üzerinde duran ve kolu arkadan bağlanmış olan savaşçı, son derece güçlü bir geleceği temsil ediyor. Elinde silah olan kişinin ise çürümüş, mecali kalmamış ve altındaki temelleri çöküyor” diye konuştu.

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‘SEÇİM YASASI HİLE VE TUZAKLARLA DOLU’

OHAL koşullarında seçime gidildiğini, seçim yasasının hile ve tuzaklarla dolu olduğunu ifade eden Kürkçü, şöyle devam etti: “Ama hâlâ kontrol edilemeyen bir şey var. O da kitlelerin tavrı. O yüzden sadece oy kullanmak değil, aynı zamanda sandıkları korumak, seçim güvenliğini bizzat kendi öz savunması gibi görerek önlem almak son derece önemlidir. Seçmenleri sandığa taşımak, sandıkları ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına taşımak bir mobilizasyon ve örgütlenme meselesidir.”

Seçimin ekonomik krizden kaynaklanan nedenlerle bu kadar erkene alındığını ifade eden Kürkçü, “Eğer bir yıl daha seçim olmadan devam edilseydi AKP’nin en önemli kozu olan iktisadi, ekonomik kalkınmanın sürdürülmesi, sermayenin bundan nemalanmasına dayalı seçim avantajını elde tutma imkanı ortadan kalkacaktı. Tayyip Erdoğan, seçime daha uzun sürede hazırlanmak istiyordu. Ancak MHP üzerinden kurulan düzen Erdoğan’ı bu hizaya getirdi. O zaman Erdoğan da ‘Herkesin oyununu bozayım’ diye seçimi en erken döneme aldı. Fakat ekonomik çöküntü beklentisiyle Tayyip Erdoğan’ın iktidarda kalma tutkusu arasındaki denge kendisini 24 Haziran’a özgüledi. O yüzden bu seçim, Erdoğan için son savunma noktasıdır. Burada her türlü kanunsuzluğu, hukuksuzluğu, gerçekleştirecektir. Fakat biz bunlara rağmen onu bu seçim sandığına sıkıştıracağız” diye konuştu. (İstanbul/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 15:25

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