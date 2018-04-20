Erken seçim önergesi 386 oyla kabul edildi

Tarihi 24 Haziran 2018 olarak belirlenen AKP ve MHP'nin erken seçim önergesi 386 oyla TBMM'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genelseçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge kabul edilerek yasalaştı. Önerge, 386 evet oyuyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda MHP, HDP, CHP ve AKP Grup Başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

KERESTECİOĞLU: DAYATMA

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, seçimlerin demokratik ve eşit koşullarda yapılmasının önemine değinerek, "Erken seçim aslında bir kumpas" ifadesini kullandı. İktidarın erken seçimi gündeme getirerek bir dayatma içine girdiğini söyleyen Kerestecioğlu, "Gerçek, adil bir seçim hepimizin kabuludur. Ama dayatmaya hayır diyoruz" diye konuştu.

Kerestecioğlu, “Ülkeyi bir yıl daha yönetemeyecek duruma düşen hükümet, 5 yıl, 10 yıl hatta bir kez başkan olduktan sonra gitmemecesine ülkeyi yönetmek istiyor. Panik seçime gidilmesinin nedeni ülkedeki bütün bu saydığımız gidişattır. Bu ekonomik tablo devam ederse Erdoğan'ın asla o koltuğa oturamayacağını da biliyor olmasıdır. Biz bu ülke için ne istiyoruz, nasıl bir ülke istiyoruz, bunun kararını verme zamanıdır. Biz seçime karşı değiliz, dayatmalara karşıyız ama 24 Haziran şimdi bunun kararını da vermenin zamanıdır."

Kerestecioğlu'nun konuşmasının ardından sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Bölücü terör örgütünün propagandasını yapacaksınız, 'öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar' diyeceksiniz, tehditler savuracaksınız ondan sonra hapishaneyi boyladığınız zaman, 'rehin alındı, siyaset yapacaktı, yapamadı.' diyeceksiniz. Yok öyle bir dünya." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurun dirilişine, Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanışına sahne olacaktır. Millet iradesi 24 Haziran'da tecelli edecek, milletsiz siyaset yapanlar gereken dersi alacaklardır" dedi.

CHP'Lİ ENGİN ALTAY: OHAL ŞARTLARINDA ETİK DEĞİL

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, OHAL şartları içinde seçime gitmenin etik olmadığını söyleyerek, “Milletin temel hak ve özgürlük aşkı, demokrasi sevdası sizi buradan indirmeye yeter. OHAL şartlarındaki bir seçimi etik, ahlaki bulmamakla birlikte, dünya milletler ailesine Türkiye için kara leke olarak geçmesine rağmen CHP, bu seçimlerden çok şükür birinci parti olarak çıkacaktır. Bunu gönül rahatlığıyla Meclisten ilan etmekten mutluluk duyuyorum" dedi

BİNALİ YILDIRIM: SON BAŞBAKAN OLARAK HİTAP EDİYORUM

AKP Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, da konuşmasında “Bugün karşınızda, 65. Hükümetin Başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum" dedi. Bu sıra AKP’li milletvekilleri ayağa kalkarak Yıldırım'ı alkışladı.

Seçimin zamansız ve baskın olduğu gibi söylemlerin altyapısı ve gerekçesinin bulunmadığını iddia eden Yıldırım, ister muhalefet ister iktidar olsun bütün siyasetçilerin her an seçime hazır olmak mecburiyetinde olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Gördüğümüz kadarıyla bir hazırlık var. Seçim tarihi açıklanır açıklanmaz, CHP'de adaylıklarını açıklayanlar ardı ardına devam etti. Kemal Bey'e tavsiyem, elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak." diye konuştu.

Yıldırım son olarak, “"Bizim adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletin adamıdır” dedi.

ENGİN ALTAY: BİZİM ADAYIMIZ DEMOKRASİDİR

Yıldırım'ın konuşmasının ardından yerinden söz alan Engin Altay, "Siyasi partilerde demokratik mekanizmaların çalışmasından Sayın Başbakan'ın rahatsız olmasını, yadırgamasını, demokrasimiz adına üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Ben de adayımızı açıklıyorum: Bizim adayımız demokrasidir, özgür ve bağımsız Türkiye'dir." diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Altay'ın bu sözlerine karşılık, "Sayın Altay, zannediyorum kurumlar ve kavramlar değil de kişiler aday olacak." dedi.

KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Önerge 386 oyla kabul edildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sonucun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Başbakan 'burada parlamenter sistemin son Başbakanı olarak konuşuyorum' dedi. Olabilir ama demokrasi devam ediyor. 26. dönemdeki büyük başarımızı tarih yazacak. İnanıyorum ki siyasi tarihimize bu altın harflerle geçecektir. Öncelikle biz emanetin müdafi olduk ve 15 Temmuz'da bütün partiler olarak burayı terk etmedik” dedi.

Kahraman, 23 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te özel birleşimde toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Oylamanın ardından milletvekilleri Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşarak selamlaştı. (AA)

Erken seçim için süreç nasıl işleyecek?

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 18:19

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