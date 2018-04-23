Abdulkadir Selvi: Abdullah Gül yeniden denkleme girdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran 2018'de yapılacak erken seçim için kritik 72 saate girildiğini söyledi.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesinin ardından muhalefetin olası ikinci adımını bugünkü köşesine taşıdı. Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de yeniden denkleme girdiğini ileri sürdü. CHP’nin kararını bir defalığına yapılmış bir hamle olarak görmemek gerektiğini ve devamının geleceğini söyleyen Selvi, “Şimdi bu hamlenin iki noktada siyasi sonuçları bekleniyor. 1- Cumhurbaşkanı adaylığı. 2- Milletvekili seçiminde ittifak” dedi.

Abdülkadir Selvi’nin “Muhalefetin ikinci adımı ne olacak” başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

“Bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görüşme trafiği önemli. Muhalefet cephesindeki beklenti, Karamollaoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci adımı atıp 72 saat içinde yeni bir ittifak modeli ile ortaya çıkacakları yönünde. Bu gelişmeler ortak aday formülünü güçlendirmeye başladı. Abdullah Gül yeniden denkleme girdi.

Uğruna darbeler yapılıp, muhtıralar verilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhalefete bırakılmayacak kadar önemli bir iş olduğu görüldü. Ama asıl önemli olan: Millet bu işe ne diyecek?” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 11:23

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