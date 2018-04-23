23 Nisan Çocuk Bayramı’nın ‘yalın’ hali!

Batman'da çocuk işçiliğin yoğun olduğu İpragaz ve Petrolkent mahallelerindeki çocuklar, 23 Nisan'da da çalışıyor.

Metin YOKSU

Batman'da devlet erkanı 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlarken, kentin sokaklarında yalın ayak çocuklar dolaşıyor. Yoksulluğun en üst safhada olduğu İpragaz ve Petrolkent mahallelerinde sabahın erken saatlerinde çocuklar yalın ayak sırtlarında okul çantası ile dolaşırken kimi çocuklar ise selpak mendilleri satabilmek için belediye otobüslerine ücretsiz binmeye çalışıyor.

Yine kağıt toplayıcısı çocuklar da sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülüyor. (Batman/MA)

Fotoğraf: MA

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 11:08

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