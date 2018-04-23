EMEP Genel Başkanı Gürkan’dan SİBAŞ işçilerine ziyaret

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Aydın’ın Söke ilçesinde direnişleri süren SİBAŞ işçilerini ziyaret etti.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, sendikalaştıkları için işten atılan SİBAŞ işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

Söke’ye bağlı Akçakonak mahallesinde bir araya gelen Gürkan ve işçiler, SİBAŞ’ta sendikal mücadelenin başarılı bir şekilde kazanımla sonuçlanması için neler yapıldığı ve neler yapılması gerektiği üzerine sohbet etti. SİBAŞ işçilerine Emek Partisi olarak desteklerini belirten Gürkan, hem emek mücadelesi hem de sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesindeki deneyim ve birikimlerini paylaştı.

‘ATILAN İŞÇİLERLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ SAĞLANMALI’

Emek Partisinin tüm olanaklarının SİBAŞ işçilerinin emrinde olduğunu söyleyen Gürkan, işten atılan işçilerle çalışan işçilerin birlik ve beraberliğini sağlayabilmenin önemine değindi.

Kazanmak için sadece işçilerin kendi aralarında birlik ve dayanışmayı sağlamasının yetmediğine dikkat çeken Gürkan, sendikalarla, siyasi partilerle, kadın kollarıyla, derneklerle, esnafla, çiftçilerle, kamu emekçileriyle dayanışmayı sağlamak; işçilerin birliğini, emekçilerin birliği ile tamamlamak gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

‘1 MAYIS KAZANIMA VESİLE OLSUN’

“Nasıl bir desteğe ihtiyacınız olduğunu Söke halkıyla, Söke’deki diğer işçi ve emekçilerle paylaşmanız ve o desteği almanız önemli” diyen Gürkan, “Bunun için 1 Mayıs’ı hem kendi birliğinizi sağlamak, hem de kendi etrafınızda dayanışma ağını örmek için bir olanak olarak kullanabilirsiniz” dedi.

Şimdiden işçilerin 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma gününü kutladığını söyleyen Gürkan, “1 Mayıs kazanımınıza vesile olsun” dedi.

İşçilerin örgütlenme ve hak alma mücadelelerinde, en baştan en sona en temel yasal haklarının çiğnenmesine dair konuşan Gürkan, patronlar ve siyasal iktidarlarının işçilerin birliğinden, örgütlü gücünden korktuklarını söyledi. Gürkan, işçi sınıfının yasaları yapan ve uygulayan güç haline gelmesi gerektiğini belirtti.

25 NİSAN’DA FABRİKA ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Emek Partisinin desteğinin kendileri için önemli olduğunu söyleyen işçiler Selma Gürkan’a teşekkür etti.

İşçiler, 25 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te fabrika önünde basın açıklaması yapacaklarını belirterek, güçlü bir destek için EMEP’in yardımına ihtiyaç duyduklarını söyledi. (Aydın/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 13:04

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