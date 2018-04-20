SİBAŞ’ta işçi kıyımı devam ediyor

Aydın Söke'de kurulu SİBAŞ'ta işçi kıyımı sürüyor. Daha önce 43 işçiyi işten atan SİBAŞ patronu bu kez 11 sendika üyesi işçiyi daha işten attı.

Adnan GÜRKAN

AYDIN

Söke Akçakonak’ta kurulu SİBAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’de patron işçi kıyımını sürdürüyor.

İşçilerin Tek Gıda-İş sendikasında örgütlenmesini hazmedemeyen SİBAŞ Gıda patronu daha önce 43 kişiyi işten atmıştı.

Geçtiğimiz günde, sendika baş temsilcisi Ayten Ulutaş, sendika temsilcileri Fevzi Keçeci ve Ümit Aydemir ile birlikte aralarında Dilek Güvenez’in de bulunduğu 11 sendika üyesi işçiyi daha işten attı.

Sendika Baş Temsilcisi Ayten Ulutaş, sabah işbaşı yapmak için fabrikaya gittiklerinde, kartlarının turnikeyi açmadığını söyledi. “Güvenlik müdür sizinle konuşmak istiyor dediğinde işten atmaların yaşanacağı tahmin etmiştik” diyen Ulutaş, “Çünkü sendika fabrikada yetkiyi aldığı günden bugüne müdür ve şefler hepinizi işten atacağız diye tehdit ediyorlardı. Patronun milyarlar harcayacağını ama sendikayı fabrikaya sokmayacağını söylüyorlardı. Hukuk tanımadıklarını göstermişlerdi. İnsan Kaynakları Müdürü, ‘çıkışlarınız verildi’ dedi. ‘Her halde imza atmayacaksınız, diğerleri de atmamıştı’ dedi ve fabrikayı terk etmemizi söyledi. Beklemediğimiz bir durum değildi ama insan gene de bir tuhaf oluyor. İşçi arkadaşlarımız öfkelerini içlerine atıp çalışmaya döndüler. Bizi işten atarak işçileri korkutacaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Sendika bu fabrikaya girdi ve asla çıkmayacak” dedi.

İşten atılan işçilerin yerine taşeron işçiler çalıştırıldığını anlatan Sendika Temsilcisi Fevzi Keçeci, “Daha önce atılan arkadaşların yaptığı işleri, taşeron işçilere yaptırmaya başlamışlardı. Şimdi bizim yaptığımız işi de taşerona yaptıracaklar. Bu yasa tanımazlığa dur dememiz gerek” dedi.

İnsan Kaynakları Müdürünün atmalarla ilgili ‘makinalaşmaya gidiyoruz’ sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sendika Temsilcisi Ümit Aydemir, asıl amacın sendikal örgütlülüğü dağıtmak olduğunu ifade etti. Mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Aydemir, girdikleri yolun sonuna kadar gideceklerini belirtti.

İŞKUR’a giderek bildirimde bulunduklarını anlatan Atılan işçilerden Aydın Akbulut, İŞKUR yetkilisinin, fabrikanın kendilerinin yerine işçi alamayacağını, işçi ihtiyacı olursa işten attıklarını almak zorunda dediğini aktardı. Fabrikada asıl işlerin de taşerona yaptırılmaya başlandığını belirten Akbulut, İŞKUR yetkilisinin kendilerini bu durumu bildiklerini söylediğini dile getirdi.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 22:00

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