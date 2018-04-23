Toyota işçileri: Birileri bayram ederken birileri isyanda

Performansa dayalı ücret sisteminin uygulandığı Toyota’da işçiler, ücret adaletsizliğine karşı tepkili.

Arzu ERKAN

Sakarya

Toyota yönetimi; 2018 yılı için geçerli olacak zam oranını açıkladı. Performansa dayalı ücretlendirme sisteminin uygulandığı fabrikada, A ve B notu alan işçilerin ücretlerine yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. C notu alan işçilere verilen zam enflasyonun altında kalırken, D notu alan işçilere ise zam yapılmadı. Performansa dayalı ücretlendirme sisteminin adaletsizliğine vurgu yapan işçiler, C ve D notu alan işçilere reva görülen uygulamayı haksızlık olarak değerlendirdi.

Sakarya’da kurulu Toyota Otomotiv fabrikası yönetimi, 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak yıllık zam oranını önceki gün açıkladı. Fabrika yönetimi tarafından dinlenme alanlarında işçilere yapılan açıklamada “Genel ücret artışı not etkisi dahil yüzde 15.02 ile yüzde 30.94 arasında olmuştur” denildi. Açıklamada ayrıca “C ve D yetkinlik notu alanların ücret artışı ayrı değerlendirildi” ifadeleri kullanılırken, edinilen bilgilere göre; D notu alanlara ücret artışı yapılmadı, C notu alanlara ise enflasyon oranının da altında zam yapıldı.

Performansa dayalı ücretlendirme sistemini ve işçiler arasında yaşanan bölünmeyi “Birileri bayram ederken birileri isyanda” diyerek yorumlayan bir Toyota işçisi, yapılan ücret artışını şu sözlerle değerlendirdi: “Yapılan zamma göre; brüt maaşı en düşük olana yüzde 33, en yüksek olana yüzde 14.5 zam gibi. Performans olarak yüzde 1 gibi bir etkisi var A ve B notu alanlar için. C ve D notu alanlar içinse durum maalesef içler acısı. D alan arkadaşlarımıza zam yapılmadı. C alanlara ise brüt 200 ila 300 lira arasında değişen zamlar yapıldı. Fabrikanın bir bölümü yüzde 30 zam aldık diye bayram ederken bir kısım arkadaşımız zam almadı. İşte performansa dayalı ücretlendirme bu demek. Kimse kimsenin durumunu görmüyor. Herkes sadece kendi aldığı zamla ilgileniyor.”

D ve C notu alan işçilere reva görülen zam oranını haksızlık olarak değerlendiren başka bir Toyota işçisi, “1 yıl boyunca zam almadan çalışmak ya da çocuk avutur gibi 200-300 lira zam almak ne demek! Üstelik bu arkadaşlar bu fabrikada çalışırken sakatlanmış, engelli raporu almış olan arkadaşlar. Bu adeta ‘Artık işimize yaramıyorsunuz’ diyerek onları cezalandırmak. Kötü olan ise bu adaletsizliği birçok arkadaşımızın görememesi. ‘Ben nasılsa aldım alacağımı’ diyerek arkadaşının derdine kulak tıkaması” şeklinde konuştu.

Toyota yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre ücret zammının yanı sıra gece vardiyası ödemesi 185 liradan 200 liraya, üçlü vardiya ödemesi 35 liradan 55 liraya, sosyal yardım paketi brüt 2 bin 262 liradan 2 bin 616’ya liraya çıkarıldı. Sosyal yardımların ağustos, ekim ve kasım aylarında brüt 872 lira olarak ödeneceği ifade edildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 20:31

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