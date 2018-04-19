Sendikalardan erken seçim mesajı: Sesimizi sandıkta duyuracağız!

1 Mayıs öncesi CHP Emek Büroları'nın çağrısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen sendika ve meslek odası temsilcileri erken seçim mesajı verdi.

CHP Emek Büroları'nın çağrısıyla düzenlenen kahvaltıda buluşan sendika ve meslek odalarının Ankara temsilcileri erken seçim mesajları verdi. Emekçilerin taleplerini hep beraber haykırması için 1 Mayıs'a çağrıda bulunan sendikalar, hükümete seslendi. Şeker-İş Ankara Şube Başkanı Çetin Yıldız, "65 gün sonra seçim var. Sesimizi duymayanlara sesimizi inşallah sandıkta duyuracağız” dedi.

CHP Ankara İl Emek Büroları tarafından birlik ve dayanışma sloganıyla düzenlenen kahvaltıda sendikalar, meslek odaları, Alevi örgütleri ve yöre derneklerinin temsilcileri bir araya geldi. Vedat Dalokay Salonu'nda toplanan kahvaltıya erken seçim gündemi damgasını vurdu. Etkinliğin açılışında konuşan Emek Bürolarından Sorumlu Ankara İl Başkan Yardımcısı Hasan Yağız “Dün alınan kararla erken ve baskın seçimi önümüze koydular” dedi. Seçilmiş iktidara karşı demokrasi güçlerinin bu kahvaltıda bir araya geldiğini belirten Yağız, bu yıl 1 Mayıs'a en güçlü katılımın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün de “İş cinayetlerinde dünya üçüncüsüyüz, işsizlik çok yüksek, işsizlik sigortası fonu yağma ediliyor... Saymakla bitmez kanun ve ahlak dışı uygulamalar sürüyor. Ancak umutsuz değiliz. Hepimiz bu ülkeyi, fabrikaları, barajları ellerimizle yarattık. Bizi hiç kimse itip kakamaz. Bizim yapmamız gereken birleşmemiz ve birlikte mücadele etmemizdir. Erken seçim, sandıkları çalma, YSK'yı satın alma, ne yaparlarsa yapsınlar demokrasi düşmanlarını sandığa gömeceğiz. Seçim öncesinde bizi bir araya getirecek en büyük organizasyonda, 1 Mayıs'ta omuz omuza buluşmak üzere” diye konuştu.

'İŞSİZLİKTEN BAHSEDEN YOK'

Türk-İş Ankara Temsilcisi Halil İbrahim Alpoğlu, “Mevcut hükümete gerekli mesajları verebileceği, aynı talepleri dile getirip bri araya geleceği 1 Mayıs'ı şimdiden kutluyorum” dedi. 65 gün sonra Türkiye'nin erken seçime gittiğini belirten Alpoğlu, bugün ne tarım, ne işsizlikten bahseden olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin ne zaman seçileceği, kimin ülkeye hükmedeceğinin konuşulduğunu ifade eden Alpoğlu, kamuoyundaki tüm tepkilere rağmen şeker fabrikalarının satılmasına tepki gösterdi.

SESİMİZ SANDIKTA DUYURACAĞIZ

Şeker-İş Ankara Şube Başkanı Çetin Yıldız, özelleştirmeye karşı mücadelede destek olduğu için CHP'ye teşekkür etti. Satılan fabrikaların eski fiyatının yarısına satıldığına dikkat çeken Yıldız, “Ancak Özelleştirme İdaresindekiler fabrikalarınız iyi fiyata satılıyor diyorlar. 300 bin sermayesi olan paravan şirketlere 1926 yılında kurulan bu şirketlerin nasıl satıldığını görüyoruz. 65 gün sonra seçim var. Sesimizi duymayanlara sesimizi inşallah sandıkta duyuracağız” dedi.

'1 MAYIS'TA TAŞERONA EVET Mİ DİYECEĞİZ?'

KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sultan Saygılı, erken seçim tarihinin çocuğun üniversite sınavına denk gelemesine dikkat çekti. Ancak seçimler ile üniversite sınavını bile öteleyen bir süreçten geçildiğini dile getiren Saygılı, "Aynı zamanda OHAL baskısının altında Meclisin çalıştırılmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu koşullarda 1 Mayıs'a hazırlanıyoruz. Valiliğin karşımıza çıkardığı engeller, pürüzler var. 'Zam zülüm işkence, işte AKP' demek suç sayılmaya ve sloganlarımızdan çıkarılması istenmektedir. 'Nükleere hayır' demek, 'Susma haykır taşerona baş kaldır' demek de pürüz olarak görüldü. Peki bu pürüzleri nasıl gidereceğiz? Taşerona evet diyerek mi? Gazetecilerin hapse atılmasına susarak mı? Çember sistemine destek vererek mi? Hayır. Yaptığımız toplantılarda 1 Mayıs'ı güçlendirerek, bu pürüzleri haykırırak giderebiliriz” diye konuştu.

'BU SEFER BASKIN BASANIN OLMAYABİLİR'

Birleşik Kamu İş Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ülkeyi 15 yıl tek başına yöneten, biriken sorunların sahibi iktidardan hesap sormanın bir fırsatı olduğunu söyledi. Bu seçimin ülkede ikinci kurtuluş mücadelesi olacağını belirten Kütük, “Ülkenin en güzel yıllarında hizmet etmiş ama işsiz olan memur ve işçiler için bir fırsattır” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise “24 Haziran'da yapılacak seçim basında baskın seçim olarak yer aldı. Anadoluda 'baskın basanındır' derler ama sanırım bu sefer öyle olmayacak. Mayıs ve Haziran gibi Türkiye toplumsal muhalefetinin en dinamik olduğu ayları seçtiler. 1 Mayıslar, 6 Mayıslar, Gezi'nin, 19 Mayısların ayını seçtiler. Muhalefeti hazırlıksız yakalamak istediler ama biz yıllardır hazırız bu aylara” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Erken seçim için süreç nasıl işleyecek?

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 15:11

www.evrensel.net