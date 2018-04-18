Fenerbahçe Doğuş - Baskonia Vitoria: 82-73

EuroLeague çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Saski Baskonia'yı 82-73 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

THY Avrupa Ligi Play-off serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanya'nın Baskonia Vitoria takımını 82-73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 20 Nisan Cuma günü saat 20.45'te yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Mücadeleye iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Doğuş, 4.14 geride kaldığında Baskonia'ya yalnızca 4 sayı şansı verdi ve rakip potaya 12 sayı gönderdi. Baskonia Başantrenörü Pedro Martinez bu skorun ardından molasına başvurdu. Moladan istediği gibi dönemeyen İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe Doğuş'un sert savunmasına çözüm bulamazken, savunmada da sarı-lacivertli rakibini durduramadı ve periyot ev sahibi ekibin 21-11'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Doğuş vites yükseltti ve 14.37'yi 15 sayı farkla önde geçti: 34-19. Martinez'in molasından etkili bir dönüş yapan Baskonia, 4-0'lık seri yaptı ve bu kez Obradovic molasına başvurdu. Fenerbahçe Doğuş da moladan Sloukas'ın etkili oyunu ile Vesely, Wanamaker ve Guduric'in sayılarıyla 9-0'lık seriyle dönerek farkı 20 sayıya yükseltti: 43-23. Deplasman ekibi Luca Vildoza ile basket faul alarak farkı 17'ye sayıya indirdi ve devreye 43-26 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile girildi.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe Doğuş, Nunnually'nin etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 53-36 önde tamamladı. 27.02'de Janning'in üçlüğü ve Timma'nın serbest atış çizgisinden ikide iki kaydetmesiyle Baskonia farkı 11'e indirdi: 57-46. Sloukas'ın basket faulü ile Fenerbahçe yeniden farkı 14'e yükseltirken, Huertas'ın 3 sayılık basketi yeniden farkı 11'e çekti: 60-49. Periyodun bitimine bir dakika kala Datome ile 3 sayılık basket bulan Fenerbahçe Doğuş, Guduric'in de iki sayılık basketi ile farkı yeniden 15'e yükseltti: 65-50. Shengelia ile serbest atış çizgisinden iki sayı bulan deplasman ekibi, üçüncü periyodun skorunu tayin etti: 65-52.

Mücadelenin final periyoduna İspanyol temsilcisi etkili başlarken; Baskonia, Huertas ve Beabouis'nın sayılarıyla 6-0'lık bir seri yakaladı. Bu seriye Vesely'nin serbest atıştan bulduğu iki sayı ile yanıt veren Fenerbahçe Doğuş, 33'üncü dakikayı 67-58 önde geçti. 71-58'lik skorun adından Beabouis ve Shengelia ile üst üste 5 sayı bulan Baskonia, karşılaşmanın bitimine 5.13 kala farkı 8'e indirdi ve televizyon molasına 71-63 geride girdi. Molanın ardından iki takım da birer hücumdan eli boş dönerken, Fenerbahçe Doğuş Wanamaker'ın önce üç sayılık basketi, daha sonra serbest atış çizgisinden bir sayı bulmasıyla farkı 12'ye yükseltti: 75-63. Karşılaşmanın bitimine 1.40 kala Shengelia ile 2+1 bulan Baskonia skoru 77-69'a getirdi. Wanamaker ile üçlük bulan sarı lacivertliler, farkı yeniden 11'e yükseltti: 80-69. Periyodun kalan bölümünde de üstünlüğü rakibine bırakmayan Fenerbahçe Doğuş, parkeden 82-73 galip ayrıldı.

BOGDANOVIC MAÇI SALONDA TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Doğuş'ta 3 sezon forma giyen ve sarı lacivertli kulübün THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olmasında başrol oynayan Bogdan Bogdanovic, Baskonia karşılaşmasını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etti. Sezon başında NBA ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer olan Sırp oyuncuya sarı lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Ayrıca Bogdanovic'e THY Avrupa Ligi şampiyonluk yüzüğü de takdim edildi.

DEV MAÇ KAPALI GİŞE

Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia Vitoria arasında oynanan kritik maçta sarı lacivertli taraftarlar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu tribünlerini hınca hınç doldurdu. Maç boyunca takımlarına büyük bir destek veren Fenerbahçe taraftarı, sarı lacivertli takımın galibiyetinde büyük rol oynadı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 22:43

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