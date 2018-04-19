YÖK Başkanı Saraç'a göre YKS'nin ertelenmesi öğrenciler için şans

YÖK Başkanı Yekta Saraç, erken seçim tarihi ile çakışan YKS'nin 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerine etelenmesinin öğrenciler için şans olduğunu savundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, seçim tarihinin öne alınmasının ardından TKS tarihi konusunda kamu yararını gözeterek düzenleme yaptıklarını savundu. Saraç, sınav takviminin bir hafta ertelemenin öğrenciler için şans olduğunu öne sürdü.

Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı Doğu Anadolu Projesi Üniversiteler Birliği’nin (ÜNİDAP) toplantısına katılmak üzere Erzurum’a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Vali Seyfettin Azizoğlu’nu ziyaret etti. Burada Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ertelenmesiyle ilgili soruyu cevaplandıran YÖK Başkanı Saraç, "Seçim tarihi öne alındığında bizimde kamu yararını gözeterek YÖK olarak bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. Bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum" dedi.

Malatya’ya kurulacağı açıklanan Turgut Özal Üniversitesi ie ilgili soruya ise Yekta Saraç, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu husustaki talimatı bir müddet önce bize iletmişti. Biz ön hazırlığımız tamamladık. Bu bir yasama suretiyle nihayet bulacak bir işlem ama biz hazırlıklarımızı yaptık" diye yanıt verdi. (Erzurum/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 11:21

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