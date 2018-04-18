Aydın'da eğitimdeki performans sistemi protesto edildi

Eğitim Sen Aydın şubesi, ‘performans sistemi’ne tepki göstererek, topladıkları imzaları Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Eğitim Sen Aydın şubesi, MEB tarafından gündeme getirilen ‘performans sistemi’ ve ‘sınav’ dayatmasına karşı topladığı imzaları, Milli Eğitim Bakanlığı’na ulaştırılması için Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Müdürlük önünde yapılana açıklamda konuşan Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Kadir Özdemir, ataması yapılmadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar’ı andı. İntiharın siyasi iktidarın sürdürdüğü eğitim politikasının bir sonucu olduğunu belirten Özdemir “Hükümet bunun sorumlusudur. Eğitim yap boz tahtasına çevrildi. Sözleşmeli öğretmen sistemini dayatan bir anlayış var. Mülakat ve GBT denilerek ataması yapılmayan birçok kişi var. Merve Çavdar, bu politikanın son kurbanı oldu. Çok üzgünüz” diye konuştu.

Özdemir, öğretmenler için bilimsel, objektif ve evrensel standartlar yerine, öğretmenleri her açıdan baskı altına alacak olan ‘performans değerlendirme’ ve ‘sınav’ dayatmasındaki ısrarın MEB’in niyetinin ne olduğunu gösterdiğini söyledi. Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan öğretmenlerin mesleğinin ciddi bir tehdit altında olduğunu belirterek “Tüm öğretmenlerin hayır dediği taslakta ısrar etmenin hiçbir anlamı yoktur” dedi.

BİR SİSTEM CİNAYETİ

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, ataması yapılmayan öğretmen Merve Çavdar’ın intiharının bir sistem cinayeti olduğunu belirtti. “Gencecik bir fidanımızı, işsizlik nedeniyle girdiği bunalım sonucu kaybettik. Evinden “iş bulmaya gidiyorum” diyerek çıkan Merve ne yazık ki hayatına son verdi” diyen Yedekçi, ülkemizin geleceği olan gençleri hayatlarını sonlandırmaya itenin, iktidarın yürüttüğü yanlış politikalar olduğuna vurgu yaparak Merve kardeşimiz bir sistem cinayetine kurban gitmiştir” dedi. Öğretmenlerin atanama sorunun derhal çözülmesini isteyen Yedekçi “İktidarın görevi gençlerimize huzur ve refah içinde bir gelecek sunmaktır.”(Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 19:06

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