'Eşit, laik ve bilimsel eğitim her çocuğun hakkı'

Kocaeli'de eğitimciler, yaptığı açıklamayla 'Bakanlığı; eğitim emekçilerinin, velilerin ve öğrencilerin sesine kulak vermeye davet ediyoruz' dedi

İzmit'te Cahit Elginkan Anadolu Lisesi önünde Eğitim-Sen, Veli-Der ve Laik ve Bilimsel Eğitim Hareketi, Ortaöğretime Geçiş Sistemi'ne dair ortak açıklama yaptı. Velilerin de destek verdiği eyleme, CHP, EMEP, ÖDP ve Halkevleri katıldı. Ortak açıklamayı okuyan Eğitim-Sen Kocaeli Şube Sekreteri Levent Yurtsever, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrencileri imam hatip ve meslek liselerine gitmeye zorladığını belirtti.

Yeni sistemin özellikle Büyükşehirlerde ve içerisinde 9 lise bulunmayan ilçelerde neden olacağı sorunların tahmin edilemeyeceğini aktaran Yurtsever, "Bu soruna MEB'in bulduğu çözüm, İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun bağlı olduğu Genel Müdürlük tarafından yerleştirmenin yapılması. Yani, öğrencinin ve velinin iradesi, eninde sonunda MEB'in vereceği kararlara teslim edilmektedir" dedi.

'ÖĞRENCİ VE VELİLER ERKEN SEÇİME KURBAN EDİLDİ'

Eğitimin sosyal bir hak olduğunu vurgulayan Yurtsever, "Önceki gün de gördük ki, eğitim bu ülkeyi yönetenlerin umurunda değil. Aylardır üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz ve aileleri hiçe sayılarak, 30 dakikada karar verilen erken seçim tarihine kurban edilmiştir. Eşit, laik ve bilimsel bir eğitime parasız olarak erişebilmek her çocuğun hakkıdır. Bu hakkı korumak da hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 14:46

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