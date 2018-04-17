Facebook’a toplu dava açılabilir

San Francisco'da bir mahkeme Facebook'un izinsiz biyometrik verileri kaydetmesine karşı yapılan toplu şikayeti kabul etti.

ABD’de yetkili mahkeme veri skandalı ile gündeme gelen Facebook’un kullanıcıların onayı olmadan biyometrik verilerini kaydetmesine karşı yapılan toplu şikayeti kabul etti. Böylece, tartışmalı yüz tanıma uygulamasına karşı toplu dava açılabilecek.

San Francisco’da bir mahkeme, Facebook’un izinsiz biyometrik verileri kaydetmesine karşı yapılan toplu şikayeti kabul etti. Toplu şikayet başvurusunu değerlendiren mahkeme pazartesi günü açıkladığı kararda, şikayet gerekçesini haklı bularak, toplu dava açılmasının yolunu açmış oldu.

Yargıç kararına gerekçe olarak, tartışmalı yüz tanıma uygulamasına yönelik ihtilafın çözümünde en etkili yolun toplu şikayetler olduğunu gösterdi.

DW Türkçe’ye göre, ABD’nin Illinois eyaletinden Facebook kullanıcıları, şirketin kullanıcıların izni olmadan özel yaşama müdahale ettiğini öne sürerek, toplu şikayette bulunmuştu.

Facebook ise kullanıcıların şikayetinin dayanağı olmadığını belirtiyor. Yüz tanımlama uygulaması, internette kişileri fotoğraflarıyla aratmaya olanak tanıyor.

Mark Zuckerberg’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Facebook son dönem büyük baskı altında. Zuckerberg kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılması skandalına ilişkin geçen hafta ABD Kongresinde ifade vermişti.

Zuckerberg, şirketin kurucusu olarak Facebook’un yaptığı yanlışlardan sorumlu olduğunu belirtmişti. Ayrıca şirketin yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve veri gizliliği de dahil sosyal medyanın kötüye kullanılmasını engellemek için yeterince çaba göstermediğini de kabul etmişti. Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketinin Facebook için geliştirdiği bir uygulama üzerinden 87 milyona yakın kullanıcının verilerine izinsiz şekilde ulaştığı ortaya çıkmıştı.

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ TARTIŞMA YARATTI

Facebook şirketine ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın android uygulamasında yaptığı güncelleme ile kullanıcılar daha önce sildikleri belge ve fotoğrafları geri yükleyebilecek. Güncelleme, kullanıcılar silse bile fotoğraf ve belgelerin Facebook’un kendi sunucularında tutulduğunu ortaya çıkardığı için tartışma yarattı. (MEDYA SERVİSİ)

Facebook Kurucusu Zuckerberg ifade verdi

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 18:21

www.evrensel.net