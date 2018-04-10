Facebook Kurucusu Zuckerberg ifade verdi

Facebook Kurucusu Zuckerberg, kullanıcı verilerinin sızdırılması ve siyasi manipülasyon amacıyla kullanılması ile ilgili vereceği savunmasını yaptı.

ABD Kongresi, Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg’in Enerji ve Ticaret Komitesinde yaptığı savunmanın tam metnini yayımladı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Zuckerberg, güvenlik, mahremiyet, demokrasi hakkında önemli sorunlar yaşandığını belirterek başlayacağı konuşma öncesinde, bu tip özürlerde klasik haline gelen şirketinin “asıl” misyonunu açıklıyor. Harvey Fırtınası sonrası toplanan 20 milyon dolar yardım, 70 milyon küçük ölçekte işyerinin büyümek için Facebook’tan faydalanması, #metoo hareketi gibi faydaları sıralıyor ve Facebook’un idealist ve iyimser bir şirket olduğunu öne sürüyor.

Sunduğu araçların zarar vermek için kullanılmasının önüne geçemediklerini belirten Zuckerberg, bundan sonra sadece insanların birbirine bağlanmasının kendileri için yeterli olmadığını, bu bağlantının olumlu olması için de çalışacaklarını ifade ediyor.

Kullanıcıların verilerini izinsiz olarak toplayan ve bunun üzerinden politik bir çıkar güden Cambdrige Analytica olayının gerçekleşmemesi için gereken önlemleri 4 yıl önce aldıklarını belirten Zuckerberg, olayı 2015 yılında öğrendiklerini kabul ediyor. The Guardian’daki gazetecilerin durumu kendilerine sormasıyla öğrenen şirket, bilgi toplayan kaynaklara tüm erişimin derhal kesmiş ve Cambdridge Analytica’nın verileri sildiği bilgisi kendilerine verilmiş ve durumu araştırmak için bir denetim şirketiyle anlaştığını bildirmiş.

FACEBOOK: ÖNLEM ALACAĞIZ

Zuckerberg olayın tekrarlanmaması için yapılacakları ise şöyle sıralıyor:

*Artık Facebook için uygulama geliştirenler son üç ayda uygulamayı kullanmayanların verilerine erişemeyecek. *Bundan böyle bir uygulamayı onayladığımızda, uygulama geliştirici ile sadece isim, profil fotoğrafı ve e-posta bilgisi paylaşılacak. *Gruplar ve etkinlikler için olan yazılım desteği de bu verilerle sınırlandırılacak. *Uygulama geliştiriciler Facebook’a sadece onay değil, imza da verecek. İmzalanan anlaşmaya göre, kişilerin gönderilerine ya da diğer mahrem bilgilerine erişim için erişim isteği gönderilmesi zorunlu olacak.

İKİ HAFTA ÖNCE DE AÇIK BULMUŞ

Zuckerberg, iki hafta önce telefon numarası ve e-posta ile kullanıcı arama işlevinde bir sıkıntıyla karşılaştıklarını, aynı isimdeki insanlarla ilgili bazı aramalarda Facebook’taki kişi bilgilerinin telefonla ilişkilendirilebildiğini gördüklerini de belirttiği ifadede, bu özelliğin hemen kapatıldığını eklemiş.

POLİTİK REKLAMLARA KİMLİK ŞARTI

Yüksek hacimli sayfaları yönetenlerin de kimliklerini ve konumlarını doğrulamasını zorunlu hâle getirecek olan sosyal ağ, bu doğrulama için de binlerce kişiye iş verecek. Şirket tüm bunları 2018’de ABD seçimlerinin yanı sıra, yaklaşan Meksika, Brezilya, Hindistan, Pakistan ve diğer ülkeler için de yetiştirmek niyetinde. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 16:21

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