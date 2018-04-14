Reza Zarrab davasında maddi çıkar sağlayanlar açıklandı

Kara para aklandığı ve yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle New York’ta görülen eden Reza Zarrab davasında karar duruşması 7 Mayıs’ta görülecek.

New York Güney Bölgesi Savcılığı, Halk Bankası eski yöneticisi Hakan Atilla’nın tek sanık olduğu davada, Reza Zarrab'ın kurduğu suç örgütünden maddi kazanç sağlayan kişiler arasında eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’i de sıraladı.

İran’a yönelik yaptırımlarının ihlal edildiği, kara para aklandığı ve yoksuzluk yapıldığı gerekçesiyle New York’ta görülen eden Reza Zarrab davasında karar duruşması 7 Mayıs’ta görülecek. Zarrab’ın tanık olmasının ardından tutuklu yargılanan tek sanık olarak Halk Bankası eski yöneticisi Hakan Atilla’nın kaldığı dava öncesi Hakim Richard Berman, kafasını karıştıran soruları savunma avukatları ve savcılığa sormuştu.



Berman’ın yönelttiği sorular arasında “Savcılığın öne sürdüğü, Atilla davasının da ana konusu olan yaptırım delme ve kaçakçılık planından başlıca mali çıkar sağlayanlar kimlerdir? Nasıl fayda sağlamışlardır?” sorusu da vardı.

KAZANÇ SAĞLAYANLARIN İSİMLERİ SIRALANDI

Amerikan’ın Sesi sitesinde yer alan habere göre, yöneltilen soruyu cevaplayan New York Güney Bölgesi Savcılığı, Zarrab'ın kurduğu suç örgütünden maddi kazanç sağlayan kişiler arasında eski AB Bakanı Egemen Bağış ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’i de sıraladı.



Savcılık, Hakim Berman’e ayrıca Zarrab soruşturmasının halen devam ettiğini, Zarrab'ın “suç çetesinden” maddi çıkar sağlayanların sayısının daha çok olduğunu belirtti. Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Zarrab'ın kurduğu suç çetesinden maddi kazanç sağlayan kişiler şöyle sıralandı: Barış Güler, Egemen Bağış, Mohammad Recai, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Reza Zarrab ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan.



Zarrab'ın suç örgütünde Halkbank’a maddi destek sağlayanlar arasında İran hükümeti de gösterildi. Halkbank’a maddi çıkar sağlayan İranlı şirketlerin de İran Merkez Bankası, İran ulusal petrol şirketi, İran ulusal gaz şirketi ve Naftiran şirketi olduğu iddia edildi. Zarrab'ın kurduğu suç örgütüne destek sağlayan İranlı bankalar ise şöyle sıralandı: Credit Institution for Development, Eghtesad Novin Bank, Bank Keshavarzi, Bank Parsian, Bank Pasargad, Bank Saman, Bank Sarmayeh ve pararvan şirket Toseh Tejarat.



Halkbank, Zarrab'ın ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek amacıyla kurduğu suç çetesinden maddi olarak faydalanan kurumların başında yer aldı.



Türkiye’de Zarrab'ın yasadışı faaliyetlerinden maddi çıkar elde eden diğer Türk şirketleri ise şöyle sıralandı: Royal Holding, Royal Denizcilik, Endüstriyel Madenler, Safir Altın Ticaret İthalat İhracat, Volgam Gıda, Mars Kıymetli Madenler ve Gıda, Centrica General Trading, Atlantis Capital General Trading, Durak Döviz, Duru Döviz, Taşbaşı Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret.

ATİLLA 11 KEZ ABD'YE GİTTİ

Atilla’nın avukatları ise, hakimin Halkbank eski Genel Müdürü’nün Amerika’daki temaslarına ilişkin soruya verdikleri cevapta, müvekkillerinin 11 kez ABD’ye geldiğini belirtti. Atilla’nın 2012 Mart ayında eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, 2014 yılının Ekim ayında da Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenoğlu ile birlikte Amerika Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğü ifade edildi.



Atilla’nın Türk avukatının Uzun Hukuk Bürosu’ndan Halil Uzun olduğu ifade edildi. Atilla’nın Halkbank resmi kayıtlarına göre, 2005 yılından itibaren bu kurumda çalıştığı belirtildi.



Hakim’in talebi üzerine Türk Büyükelçiliği’nin ABD Dışişlerine Atilla ile ilgili gönderdiği dilekçenin bir kopyası da mahkemeye sunuldu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 10:03

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