28 Şubat davasında 21 müebbet, 68 beraat

28 Şubat'a ilişkin 103 sanıklı davada 21 kişi müebbet cezasına çarptırıldı. 68 kişi hakkında ise beraat kararı verildi.

28 Şubat'a ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. 68 sanık hakkında beraat kararı verildi, 21 sanık ise ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

28 Şubat'a dair 103 sanık hakkında açılan ve yaklaşık 5 yıl süren davada mahkeme heyeti kararını açıklandı. Duruşmaya ara verilmeden önce salonda bulunan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in kararın okunması sırasında salonda olmadığı görüldü.

Fotoğraf: AA

21 SANIĞA MÜEBBET

Emekli komutanlar Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı, Fevzi Türkeri, Çetin Doğan, İlhan Kılıç ile Eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanıklara, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirildi.

Fotoğraf: Emin Sancar/AA

68 SANIĞA BERAAT

Davada mahkeme heyeti, 68 sanık hakkında beraat kararı verdi. Beraat eden sanıklar arasında Engin Alan, Ergin Celasin, Erdal Ceylanoğlu ve Celalettin Bacanlı bulunuyor.

İnfografik: AA

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 18:36

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