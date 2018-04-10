İstanbul 1 Mayıs'ı Maltepe'de kutlanacak

DİSK, KESK,TMMOB ve TTB bu yılki 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günü programına ilişkin DİSK Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da 1 Mayıs mitinginin Maltepe’de yapılacağı duyuruldu. 1 Mayıs’ın, Türkiye’nin dört bir yanında görkemli bir şekilde örgütlenmesi kararlılığında olduklarını belirten kurumlar, 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı: “Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi için 1 Mayıs’a.”

DİSK Genel Merkezinde yapılan açıklamaya DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanları katıldı. Açıklamaya EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, SYKP Genel Başkanı Ahmet Kaya, EHP İl Başkanı Özge Akman, HDP İl Yöneticisi Cengiz Uzuner, Antikapitalist Müslümanlar adına Sinan Dayan, Kaldıraç adına Hakan Dilmeç destek verdi.

TAKSİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Kurumlar adına yapılan ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu. Her sene olduğu gibi bu sene de, emeğin taleplerini başta Taksim olmak üzere 1 Mayıs meydanlarında haykırmak istediklerini İçişleri Bakanı ve ilgili makamlara ilettiklerini dile getiren Beko, bu taleplerinin reddedildiğini söyledi.

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamanın, emekçileri Taksim’e çağırmanın suç olmadığını, aksine 1 Mayıs’ın kutlanmaması için iktidar tarafından uygulanan şiddetin ve baskının hukuk dışı olduğuna dair 3’ü uluslararası 10 yargı kararı bulunduğunu ifade eden Beko, “Ancak ülkemizde bütün diğer haklar gibi 1 Mayıs kutlamaları da yargının güvencesinde değil. Nitekim 1 Mayıs'ta Taksim’de olma isteğimiz karşısında aldığımız olumsuz yanıt, bu durumu bir kez daha tescilledi” diye konuştu.

‘HER YERDE 1 MAYIS’I ÖRGÜTLEYECEĞİZ’

“Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü emeğin görkemli buluşmaları olarak örgütlemek kararlılığındayız” diyen DİSK Genel Başkanı şunları söyledi: “Bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, ülkenin yok sayılmak istenen gerçek sahipleri 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. 1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak! Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe’de olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs’ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz.”

Dört emek ve meslek örgütü olarak sadece üyelerini ve 1 Mayıs alanlarında olacağını ifade eden dost kurumları değil, ülkede emeğiyle geçinen ve yok sayılmak istenen herkesi, 1 Mayıs için ilan ettikleri “demokrasi seferberliğine” güç vermeye çağıran Beko, “Emeğimiz, ülkemiz, geleceğimiz için 1 Mayıs'a! Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi için 1 Mayıs'a! Güzel günler için 1 Mayıs'a! Yaşasın 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!” dedi.

GEÇİNEMEYEN DE SAVAŞA HAYIR DİYEN DE DERESİNİ SAVUNAN DA 1 MAYIS’TA BULUŞACAK

Toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla 1 Mayıs’ı kutlayacaklarını dile getiren DİSK Genel Başkanı Kani Beko, işçilerin, emekçilerin, yaşam savunucularının taleplerini de sıraladı:

- Açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum edilenler, “geçinemiyoruz” diyenler, işsizler 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. - Çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. - Bize dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, şekerini, deresini, ormanını, tarlasını, ülkesini ve geleceğini savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. - “Bu daha başlangıç” diyenler, “hayır” diyenler, “barış” diyenler, “adalet” diyenler 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. - Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve halkların kardeşliği 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. - Emeğini, yaşamını, doğasını, aklını, bedenini ve memleketi; sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. - Savaşa hayır barış hemen şimdi diyenler meydanlarda olacak. - Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmayacağını 1 Mayıs meydanlarından görkemli bir biçimde ilan edecek. - Bu ülke için çalışan, emek veren ama en temel hakları yok sayılan milyonlar, yurttaş olduklarını hatırlatmak için, “Cumhur”un kim olduğunu göstermek için, birlik-mücadele ve dayanışma için buluşacak. - Milyonlar bir arada kazanacağımız rengarenk, güneşli güzel günlerin, emek ile kuracağımız geleceğin resmini çizmek için 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.



‘ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

DİSK Genel Başkanı Beko, gelen soruları da yanıtladı. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Beko, “Çorum’da bir miting yapıldı, DİSK olarak oradaydık. Keşke diğer işçi konfederasyonlarının başkanları da olsaydı. Özelleştirme ve taşeronlaştırma sadece sendikaların ve konfederasyonların değil, tüm siyasi partilerin ve kitle örgütlerinin ortak mücadele etmesi için de bir fırsat. Bu fırsat kaçmış değil. 1 Mayıs sürecinde de özelleştirmeye karşı verdiğimiz mücadeleyi daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 13:08

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