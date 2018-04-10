Pentagon'da Suriye hazırlığı: Askeri seçenek kesinlikle gündemde

ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, 'Suriye konusunda potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz' dedi, ABD destroyeri Kıbrıs'tan hareket etti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ABD Başkanı Donald Trump’a, Doğu Guta'nın Duma kasabasındaki kimyasal saldırı iddialarına cevap vermek üzere bir dizi askeri seçenek sunacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Trump’a çeşitli seçenekler sunduğunu, ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi. ABD ordusunun saldırıyı nasıl değerlendirdiğine ve bunun askeri bir cevabının olması gerekip gerekmediğine ilişkin bir soru üzerine Ryder, “Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendiğimiz bir şey” ifadesini kullandı.

Albay Ryder şunları kaydetti:

“Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkana seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkana sunuyoruz.”

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon da ABD ordusunun Trump’a esneklik sağlamak üzere birçok seçenek sunacağını belirtti. Pahon, “Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda, ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam” dedi.

KUVVET KOMUTANLARI WASHİNGTON'DA

ABD ordusunun kuvvet komutanlarının da bu akşam Beyaz Saray’daki ulusal güvenlik toplantısına katılmak üzere Washington’da olduğu bildirildi.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Toplantısı öncesi Doğu Guta'da yaşananlara ilişkin "Suriye'ye askeri seçenek de masada. Suriye'deki saldırıyı kınıyorum Askeri liderlerle görüşüp 24-48 saat içinde büyük kararlar vereceğiz. Suriye ile ilgili büyük kararımı gün sonuna kadar vermiş olurum" ifadelerini kullanması ABD’nin Suriye rejimine karşı bir saldırı yapacağı yorumlarına neden oldu.

Diğer taraftan Trump’ın başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülke lideri ile görüşmesi ABD’nin böyle bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

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ABD DESTROYERİ KIBRIS'TAN HAREKET ETTİ

Öte yandan ABD donanmasına ait USS Donald Cook adlı "Aleigh Burke" sınıfı destroyerin Kıbrıs'tan ayrılması tartışmalara yol açtı. Bazı haber kanalları destroyerin Suriye karasularına yaklaştığını öne sürdü. Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyerinin, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldiği iddia edildi. Rus uçaklarının gemiyi dört defa alçak uçuş ile taciz ettiği de iddialar arasında yer alıyor.

ABD Donanmasından ise geminin Larnaka’dan ayrıldıktan sonra nereye gittiğine ilişkin sorular yanıtsız bırakıldı. Donanmadan, USS Donald Cook gemisinin Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarınca taciz edildiğine ilişkin iddialar da yalanlandı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 01:43

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