Türkiye’deki ÖSO kamplarında IŞİD üyeleri mi var?

YPG’nin elinde tutulan IŞİD üyesinin, “Adana’da silahlı eğitim gördük, bu kamp da basına ÖSO kampı olarak yansıtıldı” sözleri Meclis gündemine taşındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Sputnik Haber Ajansının Rojava’da YPG ile IŞİD arasında çıkan çatışmalarda yakalanan IŞİD militanları ile yapılan röportajı Meclis gündemine taşıdı. Söz konusu röportajda, Suriye’de YPG’nin elinde esir olarak bulunan IŞİD Üyesi Abdurrahman Abdulhadi, Adana’da bir köyde 60 kişi olarak askeri eğitim aldıklarını, sabah kalkıp spor yaptıktan sonra haftada bir atış eğitimi yaptıklarını söylemişti. Yine Abdulhadi, Kalaşnikof, Bixi ve diğer silahları kullandıklarını, eğitim veren kişinin isminin Urfalı Ahmet, tercümanlık yapan kişinin ise İbrahim adında birisi olduğunu ve kampın basına ÖSO kampı olarak yansıtıldığını söylemişti.

TOĞRUL, İDDİALARI SOYLU’YA SORDU

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Toğrul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Toğrul, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“-Türkiye’nin ÖSO üyelerine eğitim verdiği kaç kamp bulunmaktadır? Bu kamplar nerelerdedir? ÖSO kamplarında kaç kişi şu ana kadar eğitim almıştır? ÖSO kamplarındaki eğitimler kim ya da kimler tarafından verilmektedir?

-ÖSO üyelerine eğitim vermek için kurulan kampların maliyeti ne kadardır? ÖSO üyelerine maaş ödenmekte midir? Ödeniyorsa bu maaş şu ana kadar kaç kişiye ve ne kadar ödenmiştir?

-ÖSO kamplarında eğitim görenlerin IŞİD üyeleri olduğu konusunda ne düşünüyorsunuz? Abdulhadi’ye göre Türkiye’nin IŞİD terör örgütüyle ilişkilerinde hiçbir sorun bulunmamaktadır. Bu konuda hükümetiniz ne düşünmektedir?

-Sözde ÖSO kampı olan Adana’daki kamp Adana’nın neresindedir? Bu kampta şu ana kadar kaç kişi eğitim almıştır? Kampta eğitim veren Urfalı Ahmet ve Tercüman İbrahim kimdir?

-Suriye vatandaşı olarak Türkiye’ye gelen ve ÖSO kamplarında eğitim görüp IŞİD terör örgütüne katılan kaç kişi vardır?

-Abdulhadi, IŞİD terör örgütü bünyesinde çok sayıda Türk savaşçı olduğu bilgisini vermektedir. Hükümetinizin tespit etmiş olduğu IŞİD terör örgütüne katılan kaç Türk vatandaşı bulunmaktadır? IŞID terör örgütüne katılan Türk savaşçılar ne şekilde IŞİD saflarına katılmaktadır?

-ÖSO’nun dünyada terörist örgüt olarak bilinen ve faaliyet yürüten el-Kaide, IŞİD, Nusra ve Ahrar Şam ve benzeri örgütlerle birlikte hareket ettiğine dair çok sayıda iddia yer almasına rağmen hükümetinizin ÖSO ile hareket etmesinin ve destek vermesinin nedeni nedir? Hükümetiniz ile ÖSO arasında nasıl bir anlaşma ve iş birliği söz konusudur?” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 15:05

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