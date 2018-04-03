1 Mayıs için İstanbul Valisiyle görüştüler

Bu yıl 1 Mayıs'ı İstanbul'da kutlama kararı alan KESK, DİSK, TTB ve TMMOB, Valiliğe başvuru yaptı.

KESK, DİSK, TTB ve TMMOB, İstanbul 1 Mayısı için İstanbul Valisi Vasip Şahin’le görüştü.

Heyette KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel yer aldı.

Görüşme sonrası Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Özellikle 2018 emekçiler açısından çok önemli. Çünkü OHAL saldırıları, KHK ihraçları, Ortadoğu’da gelişen savaş politikaları, Suriye’deki bu paylaşım savaşına Türkiye’nin dahil olması nedeniyle bunlar doğrudan emekçileri etkiliyor. Bu 1 Mayıs’ı da hem OHAL’e hem savaşa karşı demokrasi ve barışın yeniden tesis edilmesi açısından taleplerimizi güçlü bir şekilde ilettik ve 1 Mayıs için şimdiden çalışmalarımıza başladık” diye konuştu. (İSTANBUL)

Türk-İş ve Birleşik Metal-İş’ten 1 Mayıs açıklaması

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 13:56

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