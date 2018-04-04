EMEP Gebze İlçe Örgütünden çağrı: Sömürüye ve OHAL’e karşı 1 Mayıs’a

EMEK Partisi (EMEP) Gebze İlçe Örgütü, OHAL politikalarına karşı taleplerle 1 Mayıs’ta alanlarda olma çağrısı yaptı.

Emek Partisi Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik, grev yasakları ve hak mücadelelerinin, direnişlerin engellenmesi başta olmak üzere OHAL politikalarına karşı taleplerle 1 Mayıs’ta alanlarda olma çağrısı yaptı.

EMEP ilçe binasında farklı fabrikalarda işçi emekçilerin yanı sıra EMEP MYK Üyesi Tarık Erkan’ın da katılımıyla açıklama yapan Hasan Atik, Gebze’de de işsizlik, yoksulluk, iş cinayetleri, işten atmalar ve sendikalaşma mücadelesi önündeki engellerin alabildiğine arttığını belirtti. OHAL’i kalıcılaştırarak tek adam rejimi önünde engel olarak görülen bütün toplumsal güçlerin baskı altına alan hükümetin savaş politikaları üzerinden gerici bir kuşatma inşa ettiğini ifade eden Atik, “Bölgede izlenen savaş politikasının işçi sınıfına, bölge emekçileri ve halklarına bir yararı yoktur” dedi.

Grev yasaklarına, anti demokratik uygulamalara karşı mücadele edeceklerini belirten Atik, “Saldırıların yoğunlaştığı, grev yasaklarının ardı ardına hayata geçirildiği, anti demokratik uygulamaların, baskı ortamının yaygınlaştığı bu dönemde Gebzeli işçiler ve emekçiler olarak mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü olarak; işsizlik ve iş güvencesi başta olmak üzere sömürü politikalarına karşı çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine ilişkin taleplerimizle 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız. Savaş kışkırtıcısı politikalara karşı, barıştan yana bağımsızlık ve anti emperyalizmi içeren taleplerle 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız” diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 17:48

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