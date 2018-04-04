10 Ekim davasının 8. duruşması başladı: 'Peşini bırakmayacağız'

10 Ekim davasının 8'inci duruşması görülmeye başladı. Duruşma öncesi açıklama yapan aileler, ‘Bu davanın peşini hiçbir koşulda bırakmayacağız' dedi.

10 Ekim 2015’te Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yönelik IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen katliama ilişkin davanın 8. duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Aileler, duruşma öncesi yaptıkları açıklamada kamuoyuna davayı takip etme çağrısı yaptı.

10 Ekim 2015’te Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yönelik IŞİD’li iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen katliamın 8. duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün ve yarın görülecek. Duruşmada, 19’u tutuklu 36 sanık yargılanmasına devam edilecek.

Duruşma öncesi aileler, sendika ve sivil toplum örgütleriyle birlikte Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve KESK’e bağlı sendikaların yönetici ve üyeleri, TTB, TMMOB, DİSK yöneticileri, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş katıldı.

‘TÜM SORUMLULAR YARGILANANA KADAR’

Açıklamayı yapan kapatılan 10 Ekim Derneği yöneticilerinden İhsan Seylan, 10 Ekim aileleri olarak temel taleplerini toplumun vicdanına ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Seylan, 8. duruşmayı kamuoyunun takip etmesini talep ederek, bu davada ortaya konulacak adalet ya da adaletsizliğin Türkiye’nin hangi yöne doğru savrulduğunun göstergesi olacağını kaydetti. OHAL ve savaş koşullarında her şeyin baskı altına alınarak, kısıtlandığına dikkat çeken Seylan, bu davanın peşini hiçbir koşulda bırakmayacaklarını vurguladı.

Seylan, sadece tetikçilerin değil, sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlileri olmak üzere tüm sorumluların yargılanarak davanın adil bir şekilde tamamlanmasını talep ettiklerini vurguladı. Seylan, “O gün o alana katliamcıların binlerce kilometre gelmesine göz yuman, sağlık desteğini sundurmayan, ambulans göndermeyen, gelen ambulansı bekleten, bir nefesin can verdiği yerde biber gazı sıkıp ilkyardımı engelleyen ve diğer tüm kamusal sorumluları bu katliamdaki ihmal ve kasıtları nedeniyle hesap vermelidir” dedi.

Seylan, katliamın gerçekleştiği alanın isminin 10 Ekim Barış ve Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesini ve meydana 10 Ekim taleplerine uygun bir anıtın yapılmasını talep ettiklerini bir kez daha vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 11:04

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