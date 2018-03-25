AB, Brexit sonrasına hazırlanıyor

AB liderleri, Rusya’ya karşı İngiltere’ye tam destek verirken ticari ilişkilerin ise serbest ticaret anlaşması üzerinden sürmesine karar verdi.

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Birleşik Krallık ülkelerinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmaya karar vermesinden (Brexit) sonra başlayan ayrılma görüşmelerinin sonrasında AB-İngiltere ilişkilerinin nasıl süreceği belirginleşmeye başladı. Brüksel’de bir araya gelen AB liderleri, Rusya’ya karşı İngiltere’ye tam destek verirken, ticari ilişkilerin ise serbest ticaret anlaşması üzerinden sürmesine karar verdi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI YAPILACAK

26 Haziran 2016’da yapılan referandumla AB’den ayrılmaya karar veren Birleşik Krallık’ın ayrılma süreci netleşmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta içinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen 27 AB üyesi ülkenin liderleri, İngiltere’ye, ekonomik ilişkilerin serbest ticaret anlaşması üzerinden sürdürülmesi konusunda teklif yapılmasına karar verdi. Böylece mal ve hizmet dolaşımında çok fazla değişiklik yapılmamış olacak. Nisan ayında başlaması planlanan serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin Mart 2019’da tamamlanması bekleniyor. Anlaşmanın İngiltere’nin AB’den resmi olarak ayrılmasından sonra, 2021’de yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

AB’nin teklifine İngiltere’nin de sıcak baktığı biliniyor. Ancak hangi sektörlerin anlaşma çerçevesinde olacağı, hangilerinim dışında kalacağı süreç içinde belli olacak. İngiltere Başbakanı Theresa May, bazı sektörlerin AB düzenlemelerini dışında kalmasını istediklerini söylemişti. Ancak bunların hangileri olacağı belirsiz.

KUZEY İRLANDA MESELESİ

AB’nin serbest ticaret pazarı konusunda pazarlıkların yapılması yönündeki kararı aynı zamanda AB-İngiltere ekonomik ilişkilerinin bugüne kadar olduğu gibi sürmeyeceğini ifade ediyor. Çünkü, İngiltere’nin planı AB pazarını bir iç pazar olarak kullanmaya dayalı.

Bir diğer önemli sorunun ise Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki ilişki ile mal ve hizmet geçişlerinin nasıl olacağı.

Kuzey İrlanda nüfusu, ağırlıklı olarak AB’de kalma yönünde oy kullanmasına rağmen, Birleşik Krallık ülkeleri (İngiltere, İskoçya, Galler, K. İrlanda) genelinde AB’den çıkış yönünde oy kullanıldığı için buna uymak zorunda kalmıştı. İlk görüşmelerde taraflar Kuzey İrlanda’nın AB iç pazarında kalması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak May, bunun Birleşik Krallık’ın parçalanması anlamına geldiğini söyleyerek karşı çıktı.

ALMAN-FRANSIZ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Brexit ile birlikte AB içinde askeri, siyasi ve ekonomik alanda hızla reformlar yapmak isteyen Almanya ve Fransa, ie nihai değişiklerin neler olacağı konusunda pazarlıklara devam ediyor. Alman meclisinde güven oyu aldıktan sonra ilk iş olarak Paris’e giden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Haziran ayına kadar bir plan açıklayacaklarını söyledi.

Brüksel’deki AB Zirvesi’nden sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyen Merkel ve Macron, özellikle Avro Bölgesi’nde (avro para birimini kullanan ülkeler) bazı değişikler yapmayı planlıyorlar.

Üç ay boyunca her iki ülke arasında yapılacak pazarlıkların ardından Haziran ayındaki AB Zirvesi’ne sunulacak planda, asıl olarak Avro Bölgesi üyesi ülkelerin bütçelerinin denetim altına alınması, gerektiğinde ortak maliye bakanlığı oluşturulması ve ortak devlet hissesinin çıkarılması bulunuyor. AB’de avroyu resmi para birimi olarak kullanan 19 ülke bulunuyor ve bunlar ayrıca “Avro Zirvesi”nde bir araya geliyorlar.

Ayrıca, ortak savunma gücünün kurulması ve dış politikanın belirlenmesi de hedeflenen reformlar arasında. Ayrıca, AB genelinde geçerli olacak bir mülteci politikasının da hazirana kadar tespit edilmesi planlanıyor.

Brexit’ten sonra AB’nin yeniden inşası olarak sunulan “reform planı” kapsamında asıl olarak İngiltere’nin AB üyesi olduğu dönemde karşı çıktığı konularda hızlı adımlar atılacak. Bu aynı zamanda Almanya ve Fransa’nın AB’den ayrılmasından memnunluk duyduğunu da gösteriyor.

İNGİLTERE İLE SİYASİ YAKINLIK SÜRECEK

Brexit sonrası İngiltere ile ekonomik ilişkilerini sürdürmek için serbest ticaret anlaşmasını gündeme getiren AB, siyasi ittifakı da devam ettireceğini cuma günü biten zirvede gösterdi.

Çift taraflı olarak ajanlık yapan Rus Sergey Skripal ve kızının İngiltere’de zehirlenmesinin Rusya’nın işi olduğu yönündeki savlara AB de destek verdi ve Rusya’yı mahkum etti. AB liderleri İngiltere ile “tam dayanışma” içinde olduklarını açıklarken, saldırıdan “büyük olasılıkla Rusya’nın sorumlu olduğunu”, “başka mantıklı açıklama olamayacağını” savundu.

Gelişmeler Almanya-Fransa’nın, hızlı hareket edip çıkarlarını reform olarak dayattığını gösteriyor. Avro Bölgesinde olan birçok ülkenin ise bu duruma karşı çıkma şansı bulunmuyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 02:54

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