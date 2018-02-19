İngiltere’de Brexit karşıtı parti kuruldu

İngiltere’de Brexit sürecini durdurmayı amaçlayan yeni bir parti kuruldu.

İngiltere’de Birleşik Krallık ülkelerinin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) sürecini durdurmayı amaçlayan yeni bir parti kuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Macron’un geçen yıl yürüttüğü ve kendisini Cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşıyan “En Marche!” temalı kampanyasından esinlenerek kurulan The Renew Partisi yetkilileri yaptıkları açıklamada Brexit’i tekrar tartışmayı amaçladıklarını belirtti ve Birleşik Krallık ülkelerinin ana partilerinin kendisini ülke elitleri tarafından terkedilmiş hisseden seçmenlerle teması yitirmekle suçladı.

İngiltere7de AB’den ayrılma kararı çıkan 2016 Brexit Referandumu’nun ardından AB üyesi olarak kalmayı destekleyenler, çok büyük bir yanlış olarak nitelendirdikleri Brexit’i durdurmak için yasal ve siyasi yol arayışında.

The Renew Partisi strateji direktörü James Torrance, “Milletvekillerinin ulusal çıkarlarımızı göz önüne alması için baskı yapacağız ve AB ile nihai bir anlaşma için yapılacak oylamada birlikte kalmaya yönelik kampanya yürüteceğiz” dedi. (DHA)



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