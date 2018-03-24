TSK, Afrin’in tamamında kontrolün sağlandığını açıkladı 

TSK: Bütün köyler teröristlerden temizlenerek Afrin'in tamamında kontrol sağlandı.

Afrin operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla 20 Ocak’ta başlamıştı. 18 Mart günü ise Afrin merkeze girildiği açıklanmıştı.

TSK tarafından bugün yapılan açıklama da Afrin’in tamamında kontrolün sağlandığı söylendi.

TSK açıklaması şöyle: Bütün köyler teröristlerden temizlenerek Afrin'in tamamında kontrol sağlandı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 12:07

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