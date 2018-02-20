Afrin operasyonunda 32. gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin yönelik operasyonu 32'nci gününde de devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin yönelik operasyonu 32'nci gününde de devam ediyor

TSK’nin Suriye’nin Kürt kenti Afrin’e yönelik 20 Ocak’ta başlattığı askeri operasyonu 32. gününde çatışmaların yoğunlaştığı belirtiliyor.

Al Masdar, TSK’nin operasyondaki birliklerinin sayısını artırdığını, yeni bir büyük konvoyu daha Halep’in kuzeyindeki bölgeye gönderdiğini duyurdu. Konvoyda Almanya’dan alınan Leopard ve M-60 Sabra tanklarının da olduğu ve Kürt güçlerine saldırıların yoğunlaştığı belirtildi.

Çatışmalar Bülbül, Afrin şehir merkezi, Cinderes, Busreya Dağı ve Raco bölgelerinde yoğunlaşırken, TSK ve ÖSO, Suriye sınırının Kilis’in karşısındaki bölümünün önemli bir kısmını ele geçirmiş durumda.

DHA Darmık Dağı’nda mayınların infilak etmesi sonucu 10 ÖSO’lunun yaralandığını duyurdu. Yaralıların ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek acil serviste tedaviye alındığı açıklandı. Haberde, Darmık Dağı çevresindeki hedeflerin, karadan topçu birlikleri, havadan da jetler tarafından ateş altına alındığı belirtildi.

DHA’nın haberine göre, Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yolun açıldığı belirtildi. Bölgeden alınan bilgilere göre Azez - Bülbül arasındaki hat böylelikle birleştirilerek kontrol altına alındığı bildirildi.

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ÖLÜMLERE DAİR AÇIKLAMALAR

Afrin operasyonunda yaşanan can kayıplarına dair farklı rakamlar veriliyor. TSK bugüne kadar 32 askerin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. TSK’ye göre, bir ay boyunca yaralanan asker sayısı da 170’e ulaştı.

ÖSO gruplarına dair ise TSK artık açıklama yapmıyor.

Londra merkezli ve cihatçı gruplara yakın Suriye Gözlemevi (SOHR), operasyonda ölen ÖSO’luların sayısının 200 civarında olduğunu ileri sürüyor.

YPG ve SDG ise 400’den fazla ÖSO’cunun öldürüldüğünü savunuyor.

Bu arada TSK dün yaptığı açıklamada Afrin operasyonunda öldürülen YPG/SDG’li sayısının 1715’e yükseldiğini açıkladı. SDG ise yaklaşık 100 savaşçısının yaşamını yitirdiğini savunuyor. SOHR’ye göre ise bu sayı 197.

Yine SOHR’ye göre, operasyonda 70’ten fazla sivil hayatını kaybetti. SDG ise sivil can kaybının 180 olduğunu iddia ediyor. AKP Hükümeti ve TSK ise sivil ölümlerini reddediyor.

Suriye’de Şam yönetimine bağlı güçler ve Rusya saldırılarla ölen sivillerin kaydını titizlikle tutan Birleşmiş Milletlerin Afrin operasyonu konusunda bugüne kadar sivil ölümlere dair net bir açıklama yapmaması ise dikkat çekiyor. (HABER MERKEZİ)

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