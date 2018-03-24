Polonya’da Rosa Luxemburg’un anıt tabelası kaldırıldı

Polonya’da 2016'da yürürlüğe konulan antikomünist yasa çerçevesinde Rosa Luxemburg’un anıt tabelası müze haline getirilen doğduğu evden kaldırıldı.

Polonya’da iş başında olan sağcı-milliyetçi Adalet ve Hukuk Partisi (PiS) tarafından 2016’da yürürlüğe konulan antikomünist yasa çerçevesinde, dünya işçi sınıfının önemli kadın önderlerinden Rosa Luxemburg’un anıt tabelası, müze haline getirilen doğduğu evden kaldırıldı.

Almanya’da yayınlanan Neues Deutschland gazetesinde yer alan habere göre, Polonya’nın doğusunda Ukrayna sınırında bulunan Zamość şehrinde 5 Mart 1871’de doğan Rosa Luxemburg’un ailesiyle birlikte yaşadığı ev uzun yıllardır müze halinde korunuyor. Bu çerçevede evin girişine asılan ve üzerinde Luxemburg’un kabartmasının olduğu tabela, kentin bağlı olduğu Lublin Bölge yönetimi tarafından kaldırıldı.

13 Mart’a kadar müze haline getirilen evin kapısında asılı bulunan anıt tabelanın hükümet tarafından iki yıl önce çıkarılan ve bu ayın sonuna kadar geçerli olan antikomünist yasa çerçevesinde kaldırıldığı tahmin ediliyor. Yasa, devrimci değerleri taşıyan, komünizmi hatırlatan sokak, bulvar ve anıtların isimlerinin değiştirilmesini öngörüyor.

Yasa ilk çıkarıldığına belediye başkanı, Rosa Luxemburg’un evini görmeye gelen çok turistin olduğunu, bu nedenle de anıt tabelayı kandırmayacağını söylemişti.

Müze haline getirilen evin müdürü Chris Dercon, Rosa Luxemburg’un anıt tabelasının kim tarafından neden ve nasıl kaldırıldığını bilmediklerini ifade ederek yetkililerden konuya açıklık getirmelerini istedi.

Önümüzdeki yıl içinde anma amacıyla etkinlikler planladıklarını söyleyen Dercon, “Rosa Luxemburg’a zarar vermeye başladılar. Evi de yıkmak istiyorlar. Şu anda onun adını taşıyan bu ev kentin tek kültür yeri. Artık bir bir şeyler yapmamız gerekiyor” dedi.

Zamość’de doğan Rosa Luxemburg, devrimci fikirlerle tanıştıktan sonra 1898’de Almanya’ya geçmiş ve Alman devrimci işçi hareketine katılmıştı. Karl Liebknecht ile birlikte katledildiği 15 Ocak 1919’a kadar sosyalist hareket içinde önemli bir yer tutmuş, Almanya Komünist Partisi’nin öncülü olan Spartaküsler hareketini kuranlar arasında yer almıştı. (Köln/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 02:06

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