Fransa'da binlerce kamu emekçisi greve çıktı

Fransa'da öğretmen, hemşire, tren makinisti ve hava trafik kontrolörlerinin de bulunduğu binlerce emekçi greve çıktı.

Fransa’da kamuda çalışan binlerce emekçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 'tasarruf' adı altındaki politikalarına karşı ülke genelinde greve çıktı.

Perşembe günkü greve aralarında öğretmen ve hemşirelerin de bulunduğu kamu çalışanlarıyla birlikte demiryolu işçileri ve hava trafik kontrolörleri de katılıyor.

Grev sebebiyle başkent Paris’teki uçuşların yüzde 30’u iptal edildi. Bazı okullar kapatıldı, tren seferleri iptal edildi.

Guardian’ın haberine göre ülke genelinde 150 protesto gösterisi yapıldı.

Fransa’da 5.4 milyon kamu çalışanı bulunuyor. Emmanuel Macron’un kemer sıkma politikaları, kamu çalışanlarının sayısını azaltmak ve emekçileri güvencesizleştirmek istiyor.

Ülkenin en büyük kamu emekçileri sendikalarından UGFF-CGT’den Jean-Marc Canon, 5 yılda 120 bin kamu emekçisini işten atmayı hedefleyen bu plan sebebiyle çalışanlar arasında öfke ve endişenin hızla arttığını söyledi.

Bugünkü grevin demiryolu emekçileri için de uzun soluklu bir mücadelenin başlangıcı olması bekleniyor. Demiryolcular, özel istihdam haklarını kesmeyi hedefleyen Macron projesine karşı 3 Nisan ile 28 Haziran arasındaki her 5 günün 2’sinde greve çıkacak. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 14:36

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