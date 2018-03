Bu sorunlar nasıl düzelecek, kim düzeltecek?

İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyle eğitim sisteminden Afrin Operasyonu'na kadar birçok şeyi konuştuk.

Erdinç KAYA

Adana

İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyle eğitim sisteminden Afrin Operasyonu'na kadar birçok şeyi konuştuk. İsmini vermek istemeyen üç meslek liseli arkadaşımızla olan sohbetimize ilk olarak meslek liseli olmanın nasıl bir duygu olduğunu sorarak başlıyoruz. Bu konuda hem iyi hem de kötü hissettiklerini söyleyen arkadaşlarımızın bu cevaplarını biraz daha açmalarını istiyoruz. Arkadaşlarımızdan birisi “Meslek öğreniyoruz, kolumuzda altın bileziğimiz olacak ama doğru düzgün ders göremiyoruz. Meslek liselerindeki öğrencilerin çoğu üniversite istiyor sonuçta. Yine de sabahtan akşama okulda oluyoruz, sosyal aktivitemiz de olmuyor.” diyerek cevaplıyor sorumuzu.

STAJ PARASI NEYİMİZE YETECEK?

“Altın bilezik” deyince aklımıza meslek liselerindeki eğitimin kalitesi geliyor, “Mesleğinizi iyi öğrenebiliyor musunuz?” diye soruyoruz. Arkadaşlarımız bölümlerinde eğitimin iyi olduğunu, birçok bölüm dersi aldıklarını, seneye de staja gideceklerini söylüyor. Ama akıllarında bir soru var: “Gerçi onda da 400 lira verecekler. Bu parayla neler yapabileceğiz ki?”

Malum staj meselesi bütün meslek liselilerin başında dert. Biz de hemen hem staj hem de sınav hazırlığı derken son senelerinin zor geçip geçmeyeceğini soruyoruz. Arkadaşlarımız zor geçeceğini söylüyor. Üniversite sınavı deyince de akıllarına hemen sınavsız geçiş hakkı geliyor: “Diğer okullardakiler daha şanslı, mesela Anadolu Lisesi’ndekilerin hem daha çok vakti var hem de dershaneye gidiyorlar. İki yıllık geçiş hakkımız da kaldırıldı. ‘Tembel öğrenciler bedavadan üniversiteye gitmesin diye yaptık’ dediler ama herkes mağdur oldu.”

HER ŞEY ZENGİNLERİN ÇIKARINA

Bu kadar sorundan bahsettik, peki çözüm nerede, bu sorunlar nasıl düzelir, kim düzeltir diye aklımıza takılıyor. Arkadaşlarımızdan biri “Ben bilmiyorum ama bu hükümet döneminde her şey daha da kötü oldu.” diyor. Diğer arkadaşımız “Aslında diğer ülkelerdeki eğitim sistemleri örnek alınmalı ama bizde zihniyet iyi değil.” diye ekliyor. Arkadaşımız hükümetten konuyu açınca yaşadıkları bu sorunlarda hükümetin nasıl bir etkisi olduğunu soruyoruz. Arkadaşımız “Bu hükümetin ülkenin sorunlarını çözmeye pek niyeti yok gibi. Biz ülkücüyüz mesela ama ülkenin içinde sorunlar her gün artıyor sanki. Belki başka hükümet gelse, iyi niyetliyse eğitim sorunlarını da çözer, iki yıllık geçiş hakkımızı da getirir.” diye cevaplıyor sorumuzu. “Zihniyet iyi değil” derken neyi kastettiğini soruyoruz arkadaşımıza. Geçen seneki vergi affından bahsediyor: “Vergilerde affa gittiler. Kim için yaptılar bunu? Zenginler için. Zenginle vergi barışı mı olur? Fakirlere yapmaları lazımdı ama her şeyde kendilerinin, zenginlerin çıkarını düşünüyorlar."

AFRİN’LE İLGİLİ KAFAMIZ KARIŞIK

Konu buradan açılmışken siyasi gidişat hakkında ne düşündüklerini merak ediyoruz. “Afrin’e operasyon düzenleniyor, sizce sonuç ne olacak?” diye soruyoruz. Arkadaşlarımızdan biri “Bence operasyona gerek yoktu” diyor, diğer arkadaşlarımız ise “Nasıl yoktu? Geç bile kaldık.”, “Terörün bitmesi için gerekli bu operasyon.” diyerek karşı çıkıyor. “Operasyona gerek yoktu.” diyen arkadaşımıza neden böyle düşündüğünü soruyoruz. “Bence Erdoğan’ın oranın toprağında gözü var, bak o kadar şehit veriyoruz bir de. Seçim öncesi göz boyamak için yapıyor diye düşünüyorum. Amerika’ya karşı durmuş gibi de yapıyor ama kendi çıkarını kolluyor.” diye cevap veriyor sorumuza. Operasyonu desteklediğini söyleyen arkadaşlarımıza aynı soruyu yöneltiyoruz, “Bu operasyondan sonra güvenlik ve huzur gelecek mi?” diyoruz. Birçoğumuzun olduğu gibi bu konuda arkadaşlarımızın da kafası karışık. Arkadaşlarımızdan biri tüm sorunların biteceğini söylüyor. Diğer arkadaşımız “Daha da karmaşıklaşacak sanki ama operasyondan başka çare var mıydı ki?” diyor. Öteki arkadaşımız ise “Bence de operasyon iyi oldu ama devamında savaş da çıkabilir, sorunlar bitmeyecek.” diyor. Sohbetimizi böylece tamamlıyoruz.

