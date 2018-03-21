e-Devlet, 'e-taşınma' uygulamasını hizmete açacağını duyurdu

Soy ağacı, miras ve 'şehit sorgulama' uygulamalarıyla dikkatleri çeken e-devlet yeni bir uygulamayı daha hizmete açacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ‘Soy Ağacı’ ve ‘Vasiyet Sorgulama’ hizmetiyle yoğun ilgi gören e-Devlet uygulaması bu kez de sistem üzerinden ‘e - taşınma‘ hizmeti verecek. Buna göre e-Devlet üzerinden taşınma işlemleri de kolaylıkla halledilebilecek. ‘e-taşınma’ denilebilecek uygulamayla muhtara, kaymakamlığa gitmeden tek bir tık ile adres, elektrik, su abonelikleri yeni adrese taşınabilecek.

Akşam Gazetesi’nden Miray Çimen’in aktardığı habere göre vatandaşlar bundan böyle çok daha kolay bir şekilde taşınabilecek. e-Devlet üzerinden adres kaydı, okul değişikliği ve tüm abonelik işlemleri tek bir ekranda gerçekleşebilecek. e-Devlet’te temel amaçlarının vatandaş, kamu ya da özel sektörden kimsenin birbirinden belge talep etmeyeceği bir sistemin inşa edilmesi olduğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, bunun için öncelikli olarak bakanlıklar arasında entegrasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Kılıç, “Bir kurumun bir kişi ile ilgili veriyi doğrulayabilmesi için sistemlerin konuşması gerekiyor. Bu bizim ulusal e-Devlet stratejimizde eylem planlarımızdan bir tanesidir” diye konuştu. Kamudan vatandaşa, kamudan iş dünyasına ve kamudan kamuya hizmetlerin bütün analizlerini yaparak takvime bağladıklarını ve e-Devlette yayımlanacak hizmetleri belirlediklerini söyleyen Kılıç, çalışmaların entegrasyon süreçlerinin devam ettiğini ifade etti. “Eğer bir yerden bir yere taşınacaksanız bunu bütünleşik hizmet olarak ele alacağız. e-Devlet’te tek bir ekran yapacağız. Bazı bilgiler otomatik olarak önünüze gelecek. Sisteme girdiğinizde eski adresiniz çıkacak, siz hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyacaksınız. Adres kaydını taşıyabileceğiniz gibi elektrik, su gibi tüm abonelik işlemlerini de buradan yapabileceksiniz. Yani bir yerden bir yere taşınırken nasıl bütün kayıtlarımızı alıp gidiyorsak hepsini tek ekran üzerinden yapacağız. Arka planda sistemler birbiriyle verinin doğruluğunu kontrol ederek bunu yapacak.” dedi. Servisin ne zaman hizmete gireceği henüz açıklanmasa da çok yakında kullanıma sunulacağını şimdiden söylemek mümkün. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 16:23

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